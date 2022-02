In der Nacht kündigte Lost Ark auf Twitter an, dass die Server für eine wöchentliche Wartung heruntergefahren werden. Außerdem soll ein neuer Patch kleinere Fehler überarbeiten. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wie lange sind die Server offline? Nachdem die Lost Ark-Server heute pünktlich um 9:00 Uhr heruntergefahren wurden, sollen sie für die wöchentliche Wartung nun etwa 3 Stunden offline bleiben.

Läuft alles wie geplant, könnt ihr euch also ab 12:00 Uhr wieder einloggen und die neue Woche in Lost Ark genießen. Ob das jetzt bedeutet, dass die Server des MMORPGs zu jedem wöchentlichen Reset heruntergefahren werden, ist derzeit noch unklar. Die Bezeichnung “wöchentliche Wartung” lässt allerdings darauf schließen.

Wir halten euch natürlich auf dieser Seite auf dem Laufenden, sollte sich der Server-Start erneut verfrühen oder gar verspäten.

Was bringt der Patch? Die offiziellen Patch-Notes im Lost Ark-Forum halten sich eher bedeckt. Es sind vergleichsweise kleine Änderungen, die euch im heutigen Update erwarten. Bei 3 der 5 Änderungen handelt es sich außerdem um Bugfixes, die unter anderem auch mit der Kristallaura zusammenhängen.

So soll ein Fehler behoben worden sein, bei dem königliche Kristalle nicht wie gewollt in andere Währungen umgetauscht werden konnten. Zudem wurde ein Bug entfernt, der dafür sorgte, dass ihr die Boni der Kristallaura nicht erhalten habt, auch wenn das so angezeigt wurde.

Des Weiteren hat sich Amazon um einige Fehler in der Übersetzung gekümmert und hat die Tier 2 Abgrund-Dungeon-Händler nun aktiviert.

Absurde Login-Belohnung wird geändert

Änderung am täglichen Login-Bonus: Wer seit dem Soft-Launch am 8. Februar täglich eingeloggt war, erhielt gestern eine Login-Belohnung, die er schlichtweg nicht benutzen konnte. Es handelte sich um eine Kiste mit Flirt-Gegenständen, die sich allerdings nur öffnen lässt, wenn man einen Gearscore von 1430 oder höher hat.

Da die wenigsten Spieler eine solche hohe Grenze bereits überschritten haben, rudert Amazon an dieser Stelle zurück und ersetzt den Gegenstand. Von nun an erhält man eine Flirt-Kiste, die “dem Level eher entspricht”.

Auch User, die die Kiste bereits angenommen und im Inventar liegen haben, bekommen diese automatisch ausgetauscht, sobald sie sich einloggen.

Was haltet ihr von den Änderungen in Lost Ark? Steht ihr wöchentlichen Downtimes positives gegenüber oder findet ihr es eher nervig, dass das MMORPG so oft neu gestartet wird? Habt ihr euch auch schon herrlich über die Login-Belohnung amüsiert, die ihr nicht benutzen könnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

