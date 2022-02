Lost Ark: So farmt ihr schnell und effektiv Silber

Silber ist die klassische Ingame-Währung in Lost Ark und wird für Einkäufe beim Händler oder für die Aufwertung der Ausrüstung benötigt. In diesem Guide erklären wir von MeinMMO, wie ihr effektiv an Silber kommen könnt.

Was sind die besten Methoden? Um schnell an Silber zu kommen, gibt es verschiedene Methoden. Besonders empfehlen können wir:

Unas tägliche und wöchentliche Aufgaben

Chaos Dungeons

Cube Dungeons

Durch den Tausch anderer Währungen im Guild Shop oder im Gold Shop

Durch das Spielen von zusätzlichen Charakteren, die ebenfalls die täglichen Aufgaben und Dungeons laufen können

Die Quellen für Silber sind also vielfältig. Im Folgenden erklären wir euch die einzelnen Möglichkeiten genauer. Wer zudem die Währung Gold farmen möchte, findet hier einen zusätzlichen Guide:

So könnt ihr in Lost Ark am schnellsten Gold farmen – 5 Tipps für Anfänger

Tägliche Quests und Dungeons

Welche Methoden sind besonders lukrativ? Am schnellsten kommt über Unas tägliche Aufgaben an viel Silber. Diese Quests werden freigeschaltet, sobald ihr Level 50 erreicht.

Von den täglichen Quests könnt ihr drei Stück pro Charakter abschließen und insgesamt neun auf dem ganzen Account. Zudem gibt es ein Item im Shop, dass euch weitere Abschlüsse von bereits abgeschlossenen täglichen Quests ermöglicht. So könnt ihr zweimal an die Belohnungen kommen.

Von den täglichen Quests geben nicht alle Silber, deshalb solltet ihr zum Farmen gezielt die passenden täglichen Quests erledigen

Die Art der täglichen Quests hängt mit eurem Gearscore zusammen. Je besser der Gearscore, desto bessere Quests.

Die Anzahl der Belohnungen hängt zudem von eurem Ruf bei den Fraktionen ab. Je höher euer Ansehen, desto mehr Silber winken euch. Die tägliche Quest „Sonderlieferung: Annika“ etwa bringt auf Ruf-Stufe 4 gleich 27.000 Silber als Belohnung.

Eine Auswahl von täglichen Quests, wobei hier nur zwei Stück Silber als Belohnung geben.

Neben den täglichen gibt es auch wöchentliche Quests. Diese geben teilweise ebenfalls gutes Silber.

Chaos Dungeons und Cube Dungeons: Beide Dungeons geben für die Abschlüsse ebenfalls viel Silber. Chaos Dungeons könnt ihr zweimal pro Tag und pro Charakter abschließen und euch so das Silber verdienen.

Für die Cube-Dungeons wiederum benötigt ihr spezielle Tickets, die ihr in Chaos Dungeons oder aus dem Gilden-Shop bekommen könnt. Hier erhaltet ihr mehr Belohnungen, je weiter ihr kommt. Schon für die erste Box gibt es etwa 8.000 Silber.

Tausch gegen Silmael-Blutsteine oder Gold

Wie kann man sich Silber schnell ertauschen? Wer dringend Silber benötigt, kann dies für andere Währungen ertauschen.

Im Gilden-Shop könnt ihr Silmael-Blutsteine, auch bekannt als Gildenkristalle, gegen Silber eintauschen. Je nach Stufe des Shops gibt es eine andere Anzahl von Angeboten:

Auf Stufe 1: 60 Blutsteine für 2.500 Silber

Auf Stufe 2: 100 Blutsteine für 2.500 Silber

Auf Stufe 3: 140 Blutsteine für 2.500 Silber

Auf Stufe 4: 180 Blutsteine für 4.500 Silber

Auf Stufe 5: 250 Blutsteine für 10.000 Silber

Jedes Angebot lässt sich immer 6x pro Woche nutzen. Insgesamt ist der Deal auf Stufe 1 am lukrativsten und auf Stufe 2 und 5 noch akzeptabel.

Der Tausch von Silmael-Blutsteinen in Silber.

Im Gold-Shop (bei bestimmten NPCs in den großen Städten) könnt ihr Gold in Silber tauschen. Für 100 Gold bekommt ihr 10.000 Silber. Allerdings ist Gold in der Regel wertvoller, weswegen sich dieser Umtausch nicht wirklich anbietet.

Grundsätzlich gilt, dass direktes Erfarmen von Silber effektiver als das Eintauschen ist.

Und alles mehrmals am Tag

In Lost Ark könnt und müsst ihr viele der Aufgaben gleich auf mehreren Charakteren erledigen. Für die 9 täglichen Quests benötigt ihr drei verschiedene Charaktere und auch die Chaos Dungeons könnt ihr auf jedem Charakter erneut laufen.

Darum gibt es in dem MMORPG auch Methoden, um neue Charaktere passiv und schnell zu leveln.

Wie viel Silber habt ihr euch bereits erfarmt? Kennt ihr noch weitere Methoden, um schnell an Silber zu kommen? Schreibt es gerne in die Kommentare.