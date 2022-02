Lost Ark hat am 23. Februar einen Hotfix aufgespielt, der einige Fehler behoben hat. Im Fokus standen das Matchmaking und ein Trick mit der Kristallinen Aura, der nun nicht mehr funktioniert.

Was war das für ein Patch? Der Hotfix am 23. Februar ist nur einige Megabyte groß, brachte aber einige wichtige Änderungen. So wurde am Matchmaking für Dungeons und PvP gearbeitet, das in den letzten Wochen für viele Probleme auf den europäischen Server sorgte.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Login-Belohnungen auf den Servern der Region EU-West. Diese gaben bisher 44 kostenlose Tage für die Kristalline Aura. Das Update jedoch wandelte die Belohnungen um, sodass es nun zusätzliche Abschlüsse für Unas Tasks und eine seltene Gravur an Stelle der Aura und den Kristallen gibt.

Wer allerdings zuvor bereits die drei Logins erreicht hat, durfte seine verlängerte Aura bisher behalten.

Außerdem wurden ein Anzeige-Fehler bei den „Launch Event“-Belohnungen und ein Bug beim Battle Item Bundle behoben.

Wann erscheint der Patch? Der Patch wurde bereits um 6:00 Uhr deutscher Zeit aufgespielt. Es kam zu einem Server Down von zwei Stunden, doch seit kurz vor 8:00 Uhr sind alle Server wieder aktiv. Wer jetzt spielen möchte, kann also direkt loslegen.