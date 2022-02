Lost Ark hat neue Probleme in Dungeons und PvP, weil jetzt zu viele in Europa Level 50 sind

Lost Ark kämpft mit Warteschlangen. Doch das gilt nicht nur fürs Einloggen. Wer inzwischen Stufe 50 erreicht hat und sich in die Warteschlange für einen instanziierten Inhalt stellen möchte, hat laut Nutzern im reddit zu 99 % keinen Erfolg.

Wo liegt das Problem? Wer PvP oder ein Dungeon betreten möchte, kann sich dafür im MMORPG Lost Ark in einer Warteschlange anstellen. Das kennt man aus so ziemlich jedem Online-Rollenspiel. Doch genau diese Warteschlangen haben mit Bugs und starken Lags zu kämpfen. Dabei kommt es zu verschiedenen Problemen:

Meistens wird zwar eine Gruppe gefunden, aber man kann nicht auf den Button „Beitreten“ drücken. Die Server sind so verzögert, dass der Klick erst viel später registriert wird und die Einladung dann bereits abgelaufen ist. Das ist uns von MeinMMO im Selbsttest ebenfalls mehrfach aufgefallen.

Manchmal stellt man sich in eine Warteschlange und stundenlang passiert gar nichts, es wird einfach keine Gruppe gefunden. Das ist uns am 18. Februar passiert. Über eine Stunde lang wurde keine Gruppe für ein Chaos-Dungeon gefunden.

M anchmal wird man zu einem Dungeon geportet und dann kommt es zu einem Crash. Mit etwas Pech war man in einem Abyssal-Dungeon, der nur einmal pro Woche gespielt werden kann. Aus diesem wird man dann ausgeschlossen und muss auf den Reset warten. Ein manueller Reset ist nicht möglich, verriet Community Manager Roxx im Forum.

Angeblich soll das Problem in den ersten Tagen nicht so schlimm gewesen sein und auch außerhalb der Primetime soll es zu einer geringeren Verzögerung und selteneren Abstürzen kommen.

Die Spieler gehen davon aus, dass inzwischen einfach viel mehr Spieler Level 50 erreicht haben und sich in solchen Warteschlangen anstellen. Die Server scheinen mit dieser großen Zahl von Spielern Probleme zu haben.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Man übersteht 4 Stunden Warteschlange, um dann nicht spielen zu können

Wie groß ist das Problem? Im reddit von Lost Ark hat ein Thread zu dem Thema derzeit über 2.200 Upvotes und befindet sich weit oben auf der Startseite. Über 100 verschiedene Nutzer beschweren sich über Probleme mit den Warteschlangen für Dungeons, Raids und PvP (via reddit).

Der Nutzer NewAccountEvryYear schreibt dort:

Die Leute verbringen 4 Stunden in der Warteschlange, nur um ins Spiel zu kommen und dann nicht in der Lage zu sein, irgendeine Art von instanziiertem Inhalt zu nutzen. Keine Chaos-Dungeons, keine Abyssals, kein PvP. Wenn man sich in die Warteschlange einreihen muss, funktioniert das in 99 von 100 Fällen nicht. Die Server sind so verzögert, dass das Drücken des Annehmen-Knopfes erst 25 Sekunden später registriert wird und die Warteschlange somit nicht funktioniert. Selbst wenn alle sofort auf „Akzeptieren“ klicken, schlägt es in 99 % der Fälle fehl.

Einige Nutzer berichten davon, dass es auch auf den russischen Servern zu Abstürzen bei Dungeons kam. Allerdings konnte der Support dort die wöchentlichen Beschränkungen zurücksetzen (via reddit).

Viele wundern sich in dem Thread darüber, dass die Bugs bei den Warteschlangen für Dungeons und PvP bisher nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Sie befürchten, dass viele Spieler aufgrund der Warteschlangen noch gar nicht so weit sind, sich für instanziierte Inhalte anzustellen und die Situation in den kommenden Tagen und Wochen sogar noch schlimmer wird.

Was sagt Amazon zu dem Problem? Community Manager Roxx hat sich zu den Matchmaking-Problemen geäußert. In dem Statement heißt es:

Dies hängt mit den anhaltenden Stabilitätsproblemen der EU-Server zusammen. Die Teams bemühen sich, diese zu entschärfen und nach einer soliden Lösung zu suchen.

Wann es zu einer Lösung kommt, ist derzeit aber nicht bekannt.

EU-Server sind überlaufen, in Amerika ist alles entspannter

Gibts die Probleme auch in Amerika? Laut Berichten im reddit kommt es auf den Servern der Ostküste hin und wieder zu Verzögerungen, aber ein großer Teil der Anmeldungen für Dungeons und PvP soll kein Problem darstellen.

Die Server dort haben auch viel geringere Warteschlangen als in Europa. Auf manchen Servern kann man sogar zur Primetime ohne Wartezeit einloggen.

Zuletzt versuchte Amazon die Situation auf den EU-Servern zu verbessern, in dem eine neue Region dazugeschaltet wurde. Mehr zu diesen Servern und den Besonderheiten erfahrt ihr hier:

