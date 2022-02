Lost Ark: Statistik zeigt, auf welchen Servern die längsten Warteschlangen sind

Das neue MMORPG Lost Ark hat bereits seit seinem Launch mit heftigen Warteschlangen zu kämpfen. Nun zeigt eine Statistik von Spielern, welche europäischen Server davon derzeit am schlimmsten betroffen sind.

Was zeigt die Statistik genau? Diese Tabelle zeigt die Anzahl von Spielern in der Warteschlange auf allen Servern der Region Zentral Europa. Dabei beschränkte man sich auf den Tag des 21. Februars 2022. Die genauen Daten wurden im Zeitraum von 14:24 Uhr und 22:52 Uhr erfasst, geben allerdings ein gutes Gesamtbild wieder.

Welche Server sind betroffen? Die Statistik zeigt auf, dass, anders als viele deutsche User wahrnehmen, nicht der Server Asta der vollste in Europa ist. Tatsächlich ist der inoffizielle deutsche Server Asta nur auf Platz 3 und gibt seinen Platz in den Abendstunden sogar weiter ab.

Ab etwa 22:00 Uhr ist Asta dann nur noch auf Platz 6 der vollen Server in Europa, zumindest, was die Warteschlangen im neuen MMORPG angeht.

Die größten Warteschlangen erwarten euch derzeit auf Zinnervale und Kadan, die sich je nach Uhrzeit in den ersten zwei Plätzen abwechseln. Ganz vorne mit dabei sind auch die Server Thirain, Trixion und Neria, die vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden noch einmal ordentlich zulegen.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf die Statistik werfen

Auf welchen Servern seid ihr gut dran? Der Server Calvasus macht in der Statistik besonders auf sich aufmerksam. Denn als einer von den kleineren Servern hat er mittags und nachts fast keine Warteschlangen, am frühen Abend allerdings dürft ihr hier ordentlich warten.

Darunter kommen dann die Server Wei und Slen, welche damit die leersten, originalen Server sind. Die von Amazon später nachgereichten Server haben alle deutlich geringere Warteschlangen zu bieten.

So liegen Beatrice, Sirius, Sceptrum, Pocyon und Mokoko fast schon brach, hier erwarten euch zu keiner Uhrzeit Warteschlangen von mehr als 4.000 Spielern. Zum Vergleich – Wer sich um 15:30 auf Zinnervale einloggt, muss ungefähr 19.000 Fans vor sich lassen.

Welche Server sind komplett leer? Auf den, ebenfalls neueren, Servern Inanna, Thaemine, Antares, Brelshaza und Nineveh gibt es derzeit überhaupt keine Warteschlangen. Wenn ihr das Game also neu starten wollt, könnt ihr hier am angenehmsten spielen, ohne auf eine andere Region zu wechseln.

Die Server der neu hinzugefügten Region Europa West sind in der Statistik nicht aufgeführt. Wir gehen aber davon aus, dass euch auch hier nur begrenzte Warteschlangen erwarten und ihr nicht allzu lange, wenn überhaupt, warten müsst, um das neue MMORPG zu zocken.

Lost Ark: Sollten zahlende Spieler in der Warteschlange Priorität haben? Ihr sagt: Ja

Community reagiert enttäuscht

Wie kommen die Infos an? Auf reddit zeigen sich die Fans von Lost Ark im Thread enttäuscht darüber, dass die Warteschlangen immer noch so enorm ausfallen. Vor allem das kaputte Matchmaking ärgert viele User, da sie nicht einmal richtig spielen können, selbst wenn sie endlich eingeloggt sind.

Da das Matchmaking und der Shop regionenübergreifend funktionieren, oder eben nicht funktionieren, haben auch Server ohne Warteschlangen die exakt gleichen Probleme mit dem Endgame-Content, wie die Spieler auf Asta, Kadan und Co.

Weiterhin beschweren sich viele Leute auf reddit über eine zunehmende Anzahl von Bots und Leuten, die Gegenstände auf ihre Mäuse und Tastaturen legen, um eingeloggt zu bleiben, obwohl sie gar nicht mehr da sind. Ähnliche Probleme gab es bereits in New World. Allgemein ist die Stimmung in der Community derzeit eher bedrückt.

Was ist besonders? In Bezug auf die Statistik selbst zeigen sich einige verwundert darüber, dass die unterschiedlichen Server verschiedene Peak-Uhrzeiten haben. Das, obwohl die meisten Spieler in der gleichen Zeitzone zocken dürften. So ist Zinnervale etwa um 15:30 ganz oben, während Thirian erst gegen 19:00 Uhr seinen Höhepunkt erreicht.

Die schlimmste Zeit, um auf Asta in die Warteschlange zu gehen, ist übrigens um 16:30 Uhr, also pünktlich zum Feierabend.

Was haltet ihr von Lost Ark und seinen Warteschlangen? Spielt ihr das Game aktuell aktiv oder könnt ihr gar nicht, weil man pausenlos in irgendwelchen Schlangen festhängt, sei es im Matchmaking oder beim Einloggen selbst? Wir sind gespannt auf eure Meinung, schreibt sie uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Der Ansturm auf Lost Ark dürfte wohl nicht so schnell abnehmen. Das MMORPG bekommt nämlich in den nächsten Monaten noch 7 weitere Klassen.