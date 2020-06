Während wir hierzulande noch auf den Release des MMORPGs Lost Ark warten, dürfen sich koreanische Spieler schon über eine neue Klasse freuen.

Was kündigten die Entwickler an? Mit dem Scout wird eine neue, interessante Klasse in das MMORPG eingeführt, welche mit Laserwaffen und einer Drohne kämpft.

Das interessante MMORPG Lost Ark besitzt einige Science-Fiction-Elemente, welche mit dem Scout noch weiter in den Vordergrund rücken.

Ein Kämpfer wie aus einem Science-Fiction-Film

Was hat der Scout zu bieten? Der Scout scheint einem Science-Fiction-Film entsprungen zu sein. Er nutzt fortschrittliche Technologie darunter eine futuristische Rüstung und eine Laser-Maschinenpistole.

Er greift außerdem auf Drohnen zurück. Diese helfen ihm dabei, die Feinde auf Distanz zu halten, während der Scout sie dann mit seiner Pistole ausschaltet.

In den Kämpfen sammelt die neue Klasse Kernenergie an, wodurch der Kämpfer eine Fusion mit der Drohne eingeht und als Kampfmaschine aus Stahl seine Gegner mit Laserstrahlen vernichtet. Er verfügt außerdem über mehrere interessante Fähigkeiten:

Im Video seht ihr den Scout aus Lost Ark in Aktion.

Manöverschlag : Ihr feuert zwischen zwei Ausweichmanövern auf euren Gegner.

: Ihr feuert zwischen zwei Ausweichmanövern auf euren Gegner. Backflip Strike ermöglicht es euch, eine Bombe an einem Gegner anzubringen, zu zünden und gleichzeitig mit einem Rückwärtssalto in Sicherheit zu springen

ermöglicht es euch, eine Bombe an einem Gegner anzubringen, zu zünden und gleichzeitig mit einem Rückwärtssalto in Sicherheit zu springen Aktiver Puls: Die Drohne zieht Feinde in der Nähe an, die ihr dann direkt angreifen könnt. Ihr müsst euch also nicht selbst dem Gegner nähern, sondern er kommt zu euch.

Die Drohne zieht Feinde in der Nähe an, die ihr dann direkt angreifen könnt. Ihr müsst euch also nicht selbst dem Gegner nähern, sondern er kommt zu euch. Fackelstrahl: Die Drohne feuert Laser ab und erschafft eine Zone aus Flammen, welche den Gegner blockiert.

Die Drohne feuert Laser ab und erschafft eine Zone aus Flammen, welche den Gegner blockiert. Flucht: Ihr reitet auf eurer Drohne in die Sicherheit.

Ihr reitet auf eurer Drohne in die Sicherheit. Energy Buster: Eure Drohne verwandelt sich in eine mächtige Energiekanone, die ihr abfeuert und eure Feinde so pulverisiert.

Eure Drohne verwandelt sich in eine mächtige Energiekanone, die ihr abfeuert und eure Feinde so pulverisiert. Hyper Sync: Mit aufgeladener Kernenergie umhüllt die Drohne den Scout und schützt ihn und seine Verbündeten, indem sie starke Energie absondert. Zudem feuert der Scout schneller seine Waffe ab und lädt flotter nach.

Darüber hinaus kann die Klasse noch einen Teil des Gebiets vor sich markieren und dort durch Bombardierung einen Vernichtungsschlag ausführen. Im Nahkampf nutzt der Scout außerdem eine Laserklinge.

Wann kommt die neue Klasse? Noch gibt es keinen Termin, wann der Scout in die koreanische Version des MMORPGs Lost Ark eingeführt wird. In Europa muss das Spiel auch erst mal erscheinen.

Wie man sieht, wird das MMORPG aber stetig weiterentwickelt. Unter anderem kommt auch ein neuer Kontinent ins Spiel, der wie ein tropisches Urlaubsparadies aussieht.

Freut ihr euch auf das MMORPG? MeinMMO-Autorin und Lost-Ark-Expertin Irina Moritz erklärt euch in ihrem Artikel, warum sie es nicht leid ist, weiter auf den EU-Relase von Lost Ark warten zu müssen.