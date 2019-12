Unsere Autorin Irie hat im MMORPG Lost Ark für sich wiederentdeckt, dass es richtig Spaß machen kann, ein Noob zu sein. Man muss sich darauf nur einlassen.

Viele von euch werden es kennen: Wenn man ein neues Multiplayer-Game anfängt, das schon länger auf dem Markt ist, sucht man sich erst Mal eine Handvoll von Einsteiger-Guides. Es gibt dafür viele verschiedene Gründe.

MMORPGs, die schon lange laufen, haben immer eine große Menge an Features und Dingen, die man beachten muss. Häufig laufen die Neulinge Gefahr wichtige Infos zu verpassen oder ihre Währung sinnlos aus dem Fenster zu schmeißen. Um sich diesen Frust zu ersparen, schaut man als Anfänger vorher lieber kurz in einen Guide rein.

Oder man will einfach schnell ins Endgame kommen, weil da oft der eigentliche Spaß beginnt und alle anderen Spieler eh schon dort sind. Auch ich habe es mir angewöhnt alten Content aus Spielen, in die ich neu einsteige, zunächst Mal nachzuschauen.

Bei mir ist es eine gewisse Rücksicht gegenüber den armen Schweinen, die mit mir, dem Noob, in einer Gruppe landen. Vor allem beim alten Content, den die Leute schon tausendfach gelaufen sind, will ich es vermeiden, dass mich der Rest der Gruppe auf ihrem Buckel durchschleppen muss. Ein wenig Stolz spielt da auch mit rein.

Das Resultat davon ist aber unweigerlich, dass man sich gewissen Überraschungen und das Gefühl des Entdeckens spoilert, darüber hat unser Autor Alexander Leitsch geschrieben.

Deshalb hat sich für mich das MMORPG Lost Ark wie eine Brise frischer Luft angefühlt und es mir nochmal vor Augen geführt, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, ein totaler Noob zu sein.

Die Sonderstellung von Lost Ark macht es möglich

Was ist bei Lost Ark anders? Lost Ark hat es erfolgreich unterbunden, dass ich nach Guides suche. Dadurch, dass es bis jetzt nur in Korea und Russland erschienen ist, gibt es dazu keine offizielle englische Übersetzung.

Guides in englischer Sprache sind rar und oft auch nicht so ausführlich, wie ich sie gerne hätte. Nun gäbe es für mich die Option mich auf russischen Seiten umzuschauen. Doch bis man auf einer nicht-russischen Tastatur die richtigen Buchstaben gefunden und in Google ein Wort eingetippt hat, will man sich eigenhändig die Wirbelsäule rausreißen … Hab ich gehört.

Zum Beispiel: Es war cool zu entdecken, dass die Grenzen der Maps manchmal nicht so endgültig sind, wie es scheint. Solche versteckten Orte gibt’s in Lost Ark häufig.

Aber ich hatte mich ohnehin früh dagegen entschieden, nach Guides zu suchen. Das lag daran, dass Lost Ark mich dazu ermutigt hat, lieber selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Es fördert gezielt das positive Entdeckergefühl.

Das liegt unter anderem daran, dass jede Art von Erforschung irgendwie belohnt wird. MMORPGs mit schönen Maps gibt’s an sich wie Sand am Meer. Sie geben aber häufig keinen Ansporn, sich auf diesen Karten längere Zeit umzuschauen.

So sieht das Atlas aus: Das Fenster oben links zeigt euch euren Fortschritt beim Sammeln und die Belohnungen, die ihr alle 10% erhalten werdet.

Das Feature “Atlas des Suchers” in Lost Ark ist eine Art Sammelsurium für alle möglichen Sammelgegenstände:

Fürs Besuchen von Aussichtspunkten auf den Maps

Fürs Sammeln bestimmter Lore-Gegenstände von Monstern

Fürs Töten seltener Monster, die überall verstreut sind

Fürs Sammeln von versteckten Story-Fetzen

Fürs Kochen bestimmter Rezepte

Das Wichtigste daran ist aber, dass diese kleinen Aufgaben euch Items als Belohnung geben, die tatsächlich nützlich sind. Besonders nützlich sind Tränk, die dauerhaft zusätzliche Punkte in den Haupt-Statuswerten verleihen oder Bonus-Punkte für euren Skill-Baum geben. Es ist ein cleveres kleines System.

Freie Wahl beim Gruppenspiel

Lost Ark lässt euch außerdem bis ins maximale Level hinein die Wahl, ob ihr alleine oder in einer Gruppe spielen wollt. Wenn es zwischendurch Dungeons gab, die ich für Story machen musste, habe ich sie erst lieber alleine betreten.

Durch diese Option hatte ich genug Zeit, mich ausgiebig in dem Dungeon umzuschauen und ins jedes Loch zu kriechen, um nach Sammelgegenständen oder versteckten Items zu suchen.

Die Schwierigkeit der Dungeons wird an die Menge der Spieler in der Gruppe angepasst. Man kann sie also problemlos auch alleine erledigen.

Danach ging es aber direkt mit einer zufälligen Gruppe in den Heroic Mode, um Rüstung zu farmen. Zwar war ich dann trotzdem der Noob, aber die Leute mussten nicht warten, bis ich alle Cutscenes zu Ende geschaut habe. Wir haben zusammen flotte und effiziente Farming-Runs hingelegt und nebenbei auch mal gequatscht, wenn jemand aus der Gruppe englischsprachig war.

Fast wie früher, als es noch „kein Internet“ gab

Ich weiß, es ist meine eigene Schuld. Ich habe mich selbst in die Situation gebracht, in der neue MMORPGs aufgehört haben sich wie ein Abenteuer anzufühlen. Umso erfrischender war es daher, als in Lost Ark mehrere Faktoren zusammen kamen, die es für mich besonders leicht machen Spaß an meiner eigenen Noobigkeit zu haben.

Ich habe zwischendurch sogar angefangen, ein Log zu führen, in dem ich mir die Fundorte bestimmter Items aufgeschrieben habe oder Stellen, an denen irgendwas Besonderes war, das ich aber noch nicht nutzen konnte. Das hat sich teilweise so angefühlt, wie früher bei den alten PS1-Games, die weder Guides noch Lösungsbücher hatten.

Was ich in den letzten Monaten bei Lost Ark erlebt habe, ist kein Gefühl, das es exklusiv bei Lost Ark gibt. Nahezu jedes solide Multiplayer-Game kann euch dieses Gefühl vermitteln. Man muss sich nur darauf einlassen und versuchen, ein MMORPG selbst zu entdecken.