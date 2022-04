Lost Ark zeigt endlich seine Roadmap – Neue Klasse kommt noch diesen Monat

Seit einiger Zeit ist die Roadmap wohl eines der größten Themen in der Community rund um das MMORPG Lost Ark. Nun zeigen die Entwickler endlich, was genau euch im April und im Mai erwartet. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Die neue Klasse im April: Einige der angekündigten Inhalte stimmen mit der Roadmap überein, die vor einigen Wochen im Internet aufgetaucht ist. Diese wurde dann aber als falsch bestätigt und von Amazon zurückgezogen.

Doch vor allem in den Klassen gibt es einen Unterschied zu der vorher gezeigten Roadmap. Denn Lost Ark bringt als erste neue Klasse einen Favoriten der Fans: Den Lance Master, oder wie sie bei uns heißen wird, die Lanzenträgerin. Dafür muss die Arkanistin weichen, die im ursprünglichen Fahrplan angekündigt war.

Die Lanzenträgerin soll noch im April, also diesen Monat, in unsere Version von Lost Ark kommen und ist die 5. fortgeschrittene Klasse der Kampfkünstler. Und die einzige, die eine echte Waffe trägt. Sie wechselt dabei zwischen einem Speer und einer Gleve, die beide unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Die Lanzenträgerin wurde sich von den Fans zuhauf gewünscht und zählt zu den beliebtesten Klassen in Lost Ark. Mehr Details über die Klassen haben wir in einer großen Übersicht zusammengefasst.

Hier seht ihr die Lanzenträgerin in Aktion:

Im April wartet noch ein neuer Kontinent auf euch

Doch das ist nicht alles, was euch im April noch erwartet:

Der neue Kontinent Süd-Vern wird das zweite Tier 3 Gebiet in unserer Version von Lost Ark. Ihr könnt es ab Gearscore 1.340 betreten. Königin Ealyn von Nord-Vern vermutet, dass etwas im Süden des Kontinents nicht stimmt und entsendet euch und Ritter-Kommandant Avele, um sich der Sache anzunehmen.

Neue Login-Belohnungen.

Neue In-Game-Events.

Einige neue Skins und andere Shop-Updates.

Ein Feiton Power-Pass, der einen neuen Charakter direkt auf Gearscore 960 pusht, sobald ihr ihn benutzt. Das funktioniert aber nur, wenn einer eurer Charaktere bereits die Feiton-Story abgeschlossen hat.

Verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen, die den Chat und das Koop-Gameplay betreffen.

Es ist anzunehmen, dass euch die neuen Events im Spiel einige Aufwertungsmaterialien beschaffen werden. Das ist zwar nicht offiziell bestätigt, doch in der Einleitung der Roadmap schreiben die Entwickler, dass sich die horizontale Progression weiterhin im Fokus befinden soll. Außerdem wolle man leichtere Wege finden, Charaktere in die gewünschten Gearscore-Bereiche zu bekommen.

Dieses erste Bild ist ein Ausblick auf den Kontinent Süd-Vern

Der Zerstörer folgt im Mai

Was erwartet euch im Mai? Die zweite neue Klasse, die in unsere Version von Lost Ark kommen wird, ist der Zerstörer. Diese fortgeschrittene Klasse der Krieger war bereits in der ersten Roadmap versprochen und kommt nun tatsächlich in den Westen.

Der Zerstörer ist langsam und schwingt dabei einen großen Kriegshammer in die Schlacht. Dabei füllt er seine Identitätsfähigkeit immer weiter auf, um letztlich alle Gegner in seinem Umkreis weiter zu verlangsamen und zu schwächen, um sie dann förmlich zu zerstören.

Bei den weiteren Ankündigungen für den Mai drückt sich das Team von Lost Ark jedoch ein bisschen vage aus, gerade, was die neuen Raids betrifft. Doch kommen wir zuerst zu dem, was sicher im Mai ins Spiel kommt:

Einführung der Trial Guardian Raids – Jede Woche stehen dabei 3 verschiedene Wächter im Fokus, die ihr umhauen müsst. Diese drei besonderen Bosse geben auch besonderen Loot und werden an euren Gearscore angepasst. Beachtet aber, dass ihr jeden der drei nur 1x pro Account pro Woche töten könnt. Insgesamt gibt es also 3 Mal Loot jede Woche.

Noch mehr Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu zählt auch eine Übersicht über bereits erledigte tägliche und wöchentliche Aufgaben, einige UI-Updates und neue Funktionen für den Markt und das Auktionshaus sowie neue Frisuren für eure Charaktere.

Die Möglichkeit, ein zufälliges Mount zu beschwören, damit ihr euch nicht für eines der vielen verschiedenen entscheiden müsst.

Hier seht ihr den Zerstörer in Aktion:

Was erwartet euch vielleicht im Mai? Noch nicht ganz sicher ist sich Amazon und Smilegate bei zwei besonderen Ankündigungen für den Mai. Es handelt sich dabei um den Guardian Raid Deskaluda (Gearscore 1.415) und den Legion Raid Valtan (Gearscore 1.415).

Bereits zuvor stand Lost Ark in der Kritik, weil neue Raidbosse wie Argos zu schnell in das Spiel kamen. Dadurch fühlten sich viele Fans gestresst und dazu genötigt, Geld in dem Free2Play-Titel auszugeben. Amazon schreibt in der Roadmap, dass man dieses Gefühl auf jeden Fall unterbinden möchte. Man wolle jedem ermöglichen, neue Inhalte dann zu spielen, wenn sie kommen.

Daher kündigte man die beiden Bosse nur unter Vorbehalt an. Laut dem Publisher sollten die Spieler weit genug sein, um im Mai gegen diese Bosse antreten zu können. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, werden die beiden Raid-Gegner erneut verschoben. Eine Aussage, die gut in der Community ankommen dürfte.

Deskaluda ist der Guardian Raid, der euch vielleicht im Mai erwartet

Ein Ausblick auf die nächste Roadmap

Wie geht es danach weiter? Amazon betont in dem Fahrplan für die nächsten zwei Monate, dass das nicht alle Inhalte sind, die euch in Arkesia erwarten. Man möchte sich hier einige Überraschungen für die wöchentlichen Updates aufsparen, die es nach wie vor jeden Donnerstag geben soll.

Eine weitere Roadmap soll es dann voraussichtlich im Juni geben, wenn die Inhalte dieser Ankündigung erschienen sind. Bis dahin möchte Amazon den Fortschritt der Spieler genau im Blick behalten und analysieren, wie sich der Großteil der Fans in Arkesia weiterentwickelt. Sowohl was die horizontale als auch die vertikale Progression angeht.

Des Weiteren möchte man Spieler-Feedback sammeln, um noch flexibler und angepasster auf die Wünsche der Fans und das Geschehen in der Community zu reagieren.

Was haltet ihr von der Roadmap für Lost Ark? Freut ihr euch auf die Lanzenträgerin oder gehört ihr zu den Spielern, die sich über die ursprünglich angekündigte Arkanistin mehr gefreut hätten? Was ist eure Meinung zu den beiden Raids ab 1.415? Was haltet ihr von den Quality-of-Life-Features? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

