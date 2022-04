Lost Ark: Wo kann man Unas Marken eintauschen und wie verdiene ich am meisten Gold?

In Lost Ark gibt es tägliche Quests, die den Namen „Unas Aufgaben“ tragen. Dabei könnt ihr euch eine eigene Währung verdienen: Unas Marken. Wo man diese eintauscht und was ihr beim Eintauschen beachten müsst, verraten wir von MeinMMO in diesem Guide.

Wie bekommt man Unas Marken? Unas Marken sind eine Währung, die ihr für den Abschluss von Unas täglichen und wöchentlichen Aufgaben bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch jede Woche Punkte verdienen:

Für jede tägliche Quest gibt es zwei Punkte

Für jede wöchentliche Quest gibt es 12 Punkte

Abhängig von der Anzahl der Punkte bekommt ihr unterschiedlich viele Marken. Bei 25 Punkten gibt es beispielsweise 30 Marken, bei 35 Punkten nochmal 30, bei 45 Punkten sogar 42 und so weiter. Beachtet jedoch, dass die Anzahl von Unas Marken mit dem Item-Level skaliert und gesammelten Punkte jede Woche zurückgesetzt werden (immer donnerstags).

Die gesammelten Marken könnt ihr dann bei einem Goldhändler eintauschen.

Wo findet man die Goldhändler? Die Goldhändler stehen in jeder größeren Stadt. Den ersten Händler findet ihr in Burg Luterra.

Gold über Unas Marken verdienen, doch nur mit dem richtigen Beutel

Was bietet der Händler an? Bei den Goldhändlern könnt ihr Unas Marken in verschiedene Gegenstände umtauschen:

Praller Goldsack – 80 Unas Marken

Kleiner Safe – 200 Unas Marken

Große Goldtruhe – 500 Unas Marken

Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in den Gold-Belohnungen pro Marke:

Der Pralle Goldsack bringt sicher 200 Gold und dann nochmal mit Glück entweder 100 oder 1.000 Gold. Die 200 Gold habt ihr aber für 80 Marken sicher. Eine Marke bringt hier also sicher 2,5 Gold.

Der kleine Safe bringt sicher 600 Gold für 200 Marken. Jede Marke ist hier also 3 Gold Wert. Zudem habt ihr die Chance auf weitere 100 oder 1.000 Gold.

Aus der Großen Goldtruhe bekommt ihr sicher 1.250 Gold für 500 Marken und damit wieder sichere 2,5 Gold pro Marke. Allerdings habt ihr hier eine Chance auf 100, 1.000 oder sogar 10.000 Gold. Solltet ihr die 10.000 Gold ziehen, habt ihr natürlich eine viel bessere Ausbeute.

Welche Kiste lohnt sich also? Wer sicher das beste Angebot eingehen möchte, sollte auf den kleinen Safe setzen. Hier bekommt ihr pro Marke das meiste Gold. Wer ein Spieler ist, kann auf die Große Goldtruhe setzen und auf den Hauptgewinn hoffen.

Der Pralle Goldsack ist insgesamt das unattraktivste Angebot.

Kann man Unas Marken gegen etwas anderes eintauschen? Nein, Unas Marken lassen sich nur gegen Gold tauschen. Allerdings könnt ihr über die täglichen und wöchentlichen Quests Silber und Aufwertungsmaterialien verdienen.

