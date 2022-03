Derzeit kursiert eine Roadmap zu Lost Ark im Netz, aber Achtung – Sie ist falsch

Was haltet ihr von der ganzen Situation? Wart ihr mit der Roadmap zufrieden oder seid ihr eher auf der Seite derer, die sich andere Inhalte wünschen? Wann denkt ihr, können wir mit der aktuellen Roadmap rechnen und was würde sich ändern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was sagen die Fans? Viele Fans im reddit machen sich Sorgen um das Tempo, in dem Amazon die neuen Inhalte veröffentlicht. Das könnte auch einer der Punkte sein, wieso die Roadmap nachträglich angepasst wird.

Wieder andere Fans sahen in der Roadmap aber genau das, was sie haben wollten und sorgen sich nun, dass doch andere Klassen oder Inhalte zuerst kommen. Einig sind sich die Leute derzeit nur darüber, dass man die Kommunikation von Amazon nicht optimal findet.

Wie reagiert Amazon? Noch in der Nacht setzte der offizielle Twitter-Account von Lost Ark eine Nachricht ab. Dort heißt es, dass man die aktuelle Roadmap überarbeite und besser an den Fortschritt der Spieler anpasse.

