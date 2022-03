Lost Ark bringt bald neue Klassen in den Westen – Diese wünscht ihr euch am meisten

Vor einigen Tagen wollten wir von unseren Lesern wissen, welche der fehlenden 7 Klassen als Erstes in die westliche Version von Lost Ark gebracht werden soll. Eine Klasse liegt deutlich vorne, während die Plätze 2 bis 5 sehr eng beieinander liegen.

Was war das für eine Umfrage? In der westlichen Version von Lost Ark fehlen derzeit noch 7 Klassen, die aber in Korea schon spielbar sind. Wir wollten in einer Umfrage wissen, welche als Erstes zu uns kommen soll.

Insgesamt 4.949 Personen haben an der Umfrage teilgenommen und so sieht das Ergebnis aus:

Lance Master – 976 Stimmen (19,74 %)

Scouter – 858 Stimmen (17,33 %)

Reaper – 858 Stimmen (17,33 %)

Beschwörerin – 756 Stimmen (15,27 %)

Painter – 754 Stimmen (15,24 %)

Destroyer – 387 Stimmen (7,82 %)

Arcana – 360 Stimmen (7,27 %)

Der Lance Master auf Platz 1 ist wenig überraschend. Er gilt als starke und spaßige Klasse im PvE und vor allem im PvP, wo er als Konter gegen die starke Todesklinge und gegen den Paladin gut funktioniert. Allerdings gibt es auch einige Überraschungen in der Umfrage.

Beschwörerin war vor Release sehr beliebt, landet nur auf Platz 4

Was ist auffällig an der Umfrage? Lost Ark hat in der westlichen Version derzeit nur wenige Magier-Klassen. Wer einen Damage-Magier spielen möchte, muss die Zauberin spielen. Als Alternative gibt es nur die Bardin, die jedoch eher in der Support-Rolle aufgeht.

Deshalb haben wir mit besseren Ergebnissen für die Klassen Arcana und Beschwörerin gerechnet. Die Beschwörerin war sogar die Lieblingsklasse unserer Leser in der Beta und bei den Kollegen von Lostarkive kam sie immerhin auf Platz 2.

Trotzdem wurde sie kurz vor Release durch die Zauberin ersetzt.

Ebenfalls überraschend ist die Positionierung vom Destroyer. Der wurde gerade in den Kommentaren zur Umfrage gleich mehrfach genannt. Unser Leser Scaver schrieb etwa:

Als Erstes den Destroyer. Einen dicken Hammer schwingen zu können, ist einfach cool. Schwerter sind langweilig.

Seid ihr von dem Ergebnis überrascht? Oder spiegelt es in etwa eure Erwartungen wider? Und welche Klasse, die es bisher noch nicht in Korea gibt, sollte Lost Ark unbedingt bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Bis wir die erste neue Klasse im Westen bekommen, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Die Entwickler versprachen eine neue Klasse alle 2-3 Monate:

