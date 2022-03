Lost Ark kündigt erstes Content-Update für den Westen an – Verspricht komplett neue Raid-Erfahrung

Was ist das für ein Raid? Bisher gab es in Lost Ark die Abyss Dungeons und die Guardian Raids. Nun kommt der erste Abyss Raid, der laut dem offiziellen Blogpost viel schwieriger als die Guardian Raids sein soll. Sie beschreiben es zudem als „völlig neue Endgame-Aktivität“.

In dieser Woche wird das Update jedoch noch nicht erscheinen. Es ist ein reguläres wöchentliches Update am Donnerstag geplant, dass einige Nerfs für T1- und T2-Instanzen bringen soll .

Insert

You are going to send email to