Lost Ark bannt an einem Tag mehr Spieler, als die meisten MMORPGs überhaupt haben

Lost Ark kämpft derzeit mit Bots und Goldsellern. Doch Amazon geht nun aktiv dagegen vor. In einem neuen Foren-Beitrag teilten sie mit, dass es am Freitag zu einer Bannwelle kam. Dabei wurden mehr als eine Million Accounts geschlossen.

Was ist das für eine Bannwelle? Community Manager Roxx teilte im Forum mit, dass es am 3./4. März zu einer großen Bannwelle in Lost Ark kam. Im Fokus standen Accounts, die Bots genutzt haben.

Mehr als eine Million illegale Accounts wurden so aus dem Spiel entfernt. Das ist mehr, als die meisten MMORPGs überhaupt an aktiven Spielern haben.

Sind alle Sperrungen gerechtfertigt? Nicht unbedingt. Roxx betont, dass es möglich sei, dass bei einer solch riesigen Welle von Sperrungen auch Accounts betroffen sind, die zu Unrecht eine Strafe bekommen haben. Allerdings soll das nur in Einzelfällen passieren.

Spieler, die jedoch der Meinung sind, dass der Bann nicht gerechtfertigt war, sollen ein Ticket über die Support-Seite von Amazon erstellen.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Startgebiete wurden von Bots überschwemmt

Was hat es mit den Bots auf sich? Wer in den letzten Tagen mit einem komplett neuen Charakter in Lost Ark unterwegs war, wird vor allem in den Startgebieten auf dutzende Bots getroffen sein. Diese farmen und leveln dort, um später Gold zu verkaufen.

Der Kauf von Gold ist jedoch illegal und kann zu Accountsperren führen. Außerdem kann man legal Gold kaufen, indem man die Echtgeld-Währung einfach in Gold umwandelt. Die Bots sind also eigentlich gar nicht nötig, aber gerade bei Free2Play-Spielen keine Seltenheit, da das Erstellen neuer Accounts kein Geld kostet.

Wie geht es weiter? Die Mitarbeiter von Amazon kümmern sich weiter darum, dass das MMORPG fair bleibt. Cheater und Botter hätten keinen Platz in Lost Ark. Laut Roxx sind weitere Bannwellen und ein Ausbau des Anti-Cheat-Tools geplant.

Interessant sind nun die Entwicklung der Spielerzahlen und Warteschlangen. Denn gestern, am 4. März, war der mit Abstand schwächste Tag in den Zahlen, mit knapp 100.000 Spielern weniger im Peak als noch am Vortag (via SteamDB). Auch die Warteschlangen sollen gestern kürzer gewesen sein als an anderen Freitagen.

Was sagt ihr zu der riesigen Bannwelle? Habt ihr mit so vielen Bots gerechnet? Und habt ihr heute schon Bots getroffen?

Erst vor wenigen Tagen wurden bereits Spieler gesperrt, die zuvor viel Geld ausgegeben hatten:

Spieler investiert mehr als 16.000 Euro und 400 Stunden in Lost Ark – Jetzt wurde er gebannt