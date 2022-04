Lost Ark verrät endlich, wann die neue Klasse Lance Master kommt

Die Lance Master, zu Deutsch Lanzenträgerin, wird die nächste Klasse, die ihren Weg in das MMORPG Lost Ark finden wird. Dank eines Tweets wissen wir endlich, wann diese Klasse veröffentlicht wird.

Wann erscheint die Lance Master? Anfang April wurde die Roadmap für die kommenden Monate in Lost Ark veröffentlicht. Schon durch sie wussten wir, dass die neue Klasse Lanzenträgerin noch im April erscheinen soll.

Ein genaues Release-Datum gab es bisher aber nicht.

Seit heute gibt es jedoch einen Tweet der Entwickler, in dem eine Lanze und das Datum 21. April gezeigt werden. An diesem Tag wird auch der nächste größere Patch veröffentlicht. Damit gilt es als sicher, dass die Klasse am 21. April erscheinen wird. Der einzig andere mögliche Termin wäre eine Woche später.

Übrigens gab es auch heute einen Patch. Dieser brachte neue Geschenke und legte bereits den Grundstein für das Update nächste Woche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Beliebte und starke Klasse kommt endlich zu Lost Ark

Was macht die Lance Master aus? Die Lance Master ist die einzige Kampfkünstlerin, die echte Waffen trägt. Dabei wechselt sie zwischen einem Speer und einer Gleve hin und her. Beide Waffen haben verschiedene Fähigkeiten.

Als Lance Master seid ihr mit den richtigen Tripods sehr mobil und solltet versuchen, Feinde von hinten zu attackieren.

In Korea und Russland belegt die Klasse in einigen Tier Lists den S-Rang. Wir werden sie in der nahen Zukunft dann auch in unsere Tier Lists einarbeiten können.

Was sagt ihr zu der neuen Klasse? Freut ihr euch auf den Release nächste Woche? Oder werdet ihr die Klasse erstmal ignorieren und auf die Veröffentlichung einer anderen warten?

Wer sich schon jetzt auf die Lanzenträgerin vorbereiten möchte, kann sich unseren Klassenguide zu dieser anschauen:

Lost Ark: Guide zur Lanzenträgerin, der neusten Klasse auf den EU-Servern