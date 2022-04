Lost Ark: 3 Stats, die ihr nicht auf eurer Ausrüstung haben solltet, egal welche Klasse ihr spielt

Gerade das Attribut Beherrschung spielt dort eine wichtigere Rolle, da ihr Feinde in der Regel immer mit CC lahmlegen wollt. Da ist es praktisch, wenn man gleichzeitig mehr Schaden zufügt. So nutzen etwa Paladin, Kriegstänzerin oder Seelenfaust die Beherrschung.

Als Faustregel gilt deshalb für viele: Wer schnell Schaden verursacht und weniger Cooldowns auf seinen Fähigkeit hat, muss sich weniger mit den Mechaniken von Bossen herumschlagen. Angriff ist also die beste Verteidigung in Lost Ark.

Was genau ist das Problem? Während die anderen Attribute – Krit, Spezialisierung und Flinkheit – den Schaden enorm erhöhen, bringen die drei „bösen Stats“ spezifische oder defensive Boni. Genau das soll aber in den späteren Dungeons unwichtig und hinderlich sein.

Er bezeichnet die drei Attribute sogar als nutzlos und behauptet, dass in Korea im Endgame Spieler direkt aussortiert werden, wenn sie diese Attribute nutzen. Das solle sich so langsam auch im Westen durchsetzen.

Das sagt zumindest der Nutzer Civocivocivo, der gerade den reddit-Thread mit den meisten Upvotes bei Lost Ark erstellt hat ( via reddit ). Er kritisiert, dass selbst Spieler mit hohem Gearscore oftmals auf die falschen Stats setzen. In den Kommentaren bekommt er für seine Aussage und seine Übersicht viel Zuspruch.

In Lost Ark gibt es sechs Attribute, die ihr auf eurer Ausrüstung haben könnt. Allerdings finden die meisten Spieler nur drei davon im PvE-Endgame wirklich nützlich, während die anderen als die „bösen Stats“ bezeichnet werden. Wir verraten euch, welche Attribute ihr nicht wählen solltet und warum das so ist.

Insert

You are going to send email to