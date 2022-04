Die Community feiert die Roadmap von Lost Ark: „Das sind die besten Änderungen überhaupt“

Die Roadmap in Lost Ark war lange Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Nun ist sie endlich offiziell und live, der Fahrplan für die nächsten Monate steht und anscheinend hat Amazon dabei alles richtig gemacht, denn die Community feiert die kommenden Inhalte – wäre da nicht eine Sache. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist los mit der Roadmap? Sie war eines der größten, wenn nicht sogar das größte Thema in den letzten Wochen in der „Lost Ark“-Community. Wann kommen neue Klassen und welche? Wann gibt es neue Inhalte? Diese Fragen beschäftigten die Fans nahezu täglich.

Mit der veröffentlichten Roadmap gibt es nun zumindest für die nächsten zwei Monate eine Antwort darauf und sie macht die meisten Spieler glücklich. Denn neben neuen Events, Skins und Co. kommen auch neue Raids, Klassen und ein neuer Kontinent in das MMORPG.

Zusammengefasst erscheinen bis Ende Mai folgende Inhalte sicher:

Die neue Klasse Lanzenträgerin (engl. Lance Master oder Glavier)

Die neue Klasse Zerstörer (engl. Destroyer)

Der Kontinent Süd-Vern ab Gearscore 1.340

Neue Skins, Kostüme und Frisuren

Ein ganzer Haufen an Quality-of-Life-Verbesserungen

Was genau in der Roadmap noch ansteht, erfahrt ihr in unserem Artikel dazu.

Die Roadmap hört auf alles, was die Community wollte: Bereits vor einigen Wochen erschien im Internet eine Roadmap, die aber veraltete Informationen beinhaltete. Sie versprach unter anderem die Klasse der Arcana und neue Raids schon im April. Diese Informationen heizten die Diskussionen innerhalb der Community noch weiter an.

Viele Fans verstanden nicht, warum man sich für die Arcana entschied, obwohl in den meisten Umfragen die Lance Master klar vor den meisten anderen Klassen lag. Außerdem wünschten sich die Spieler mehr Quality-of-Life-Features und waren unzufrieden damit, dass High-End-Content zu schnell ins Spiel kam.

Der neue Fahrplan von Amazon sieht vor, die neuen High-End-Raids erst Ende Mai kommen, wenn überhaupt. Sie sagen, dass man den Fortschritt der Spieler dafür um Auge behalten müsse und diese Inhalte nur unter Vorbehalt im Mai erscheinen.

Des Weiteren hörte man auf die Community und tauschte die Arcana gegen die Lanzenträgerin aus, was die Fans im reddit durchaus positiv stimmt. Doch einige lieben die zahlreichen Quality-of-Life-Features noch mehr als die neuen Klassen.

Die Lanzenträgerin führt gleich zwei Stabwaffen in die Schlacht.

“Ich kann mich kaum entscheiden, was ich am besten finde”

Die Community feiert die Ankündigungen: Das Feedback von den Spielern in Lost Ark ist entsprechend den Ankündigungen überwältigend positiv. Der Thread der Roadmap konnte innerhalb von wenigen Stunden über 3.500 Upvotes und 1.100 Kommentare im reddit ansammeln, von denen sich die allermeisten positiv aussprechen.

Einzig enttäuscht zeigen sich die Fans, die weiterhin auf Magier-Klassen warten. Denn mit der Zauberin gibt es aktuell nur eine einzige wirkliche Magierin in unserer Version von Lost Ark. Sowohl die Beschwörerin in der Beta als auch die Arcana in der falschen Roadmap wurden bis auf Weiteres verschoben, das ärgert einige Spieler.

Dennoch fühlen sich die meisten Fans von den Änderungen angesprochen. Die beiden neuen Klassen begeistern viele Spieler innerhalb der Community und auch die angekündigten Quality-of-Life-Veränderungen sorgen für große Freude.

Damit scheint die neue Roadmap fürs Erste die Stimmung in der Community gerettet zu haben und sogar einige Leute, die das Spiel schon aufgehört haben, wieder zurückzuholen. Wie ein Fan im reddit bestätigt: “Ich hatte eigentlich schon aufgehört, aber jetzt muss ich wieder kommen.”

Das sagen die Fans: Um der Stimmung im reddit von Lost Ark ein wenig näherzukommen, möchten wir euch an dieser Stelle noch einige Aussagen aus der Community zum Besten geben:

Cloudyworlds schreibt zu den QoL-Änderungen: “Oh mein Gott, das wird mir so viel Zeit sparen. Das ist wirklich genial.”

EristicMeow freut sich über die neue Klasse: “Ich kann es kaum erwarten, einer von tausenden neuen Lance Masters zu sein!”

BankaiPwn schreibt: “Das sind die besten Änderungen überhaupt, gute Arbeit!”

Auch MyPostForAiur freut sich: “Okay, die Lanzenträgerin kommt, mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin so wahnsinnig glücklich darüber!”

MadMeow wünscht sich neue Mages: “Eine Magierin. Es kommt die 5. Kampfkünstlerin und der 4. Krieger und wir haben immer noch nur eine einzige Magierin. Das fühlt sich falsch an.”

Was haltet ihr persönlich von der Roadmap von Amazon? Freut ihr euch über die Lanzenträgerin oder hättet ihr euch doch eher etwas Anderes gewünscht? Wie beurteilt ihr die Situation der Magierinnen in Lost Ark? Reicht euch die Zauberin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

