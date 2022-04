Lost Ark schenkt euch ein einzigartiges, neues Mount über Prime Gaming

Die Zukunft von Lost Ark sieht übrigens rosig aus. Was euch genua in den kommenden Jahren erwartet, haben wir hier zusammengefasst:

Was sagt ihr zu den neuen Belohnungen? Gefällt euch das Reittier besser als die Pets beim letzten Mal? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to