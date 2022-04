Lost Ark gibt euch morgen noch mehr Geschenke – Und 8 Stunden Server Down

Was haltet ihr von dem Update? Freut ihr euch, dass ihr noch eine Woche länger Zeit habt, um euch auf die großen Sachen vorzubereiten? Oder seid ihr auch der Meinung, dass das Update im April viel zu spät kommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Das Update stößt in der Community bisher auf wenig Zuspruch. Denn der Fehler, der seit der Zeitumstellung in Lost Ark falsche Event-Zeiten anzeigt, wird auch diese Woche nicht behoben. Bereits im Patch vor zwei Wochen wurde aber angekündigt, dass daran gearbeitet werde. Außerdem haben viele Spieler mit der neuen Klasse und dem neuen Kontinent gerechnet.

Was steckt in dem Update? Diese Woche fällt das wöchentliche Update von Lost Ark erneut etwas kleiner aus, als wir es sonst gewohnt sind. Dennoch bringt der Patch neue Geschenke für euch in das MMORPG und verlängert die Login-Belohnungen für diesen Monat.

Am 14. April erscheint das wöchentliche Update von Lost Ark , doch das enttäuscht Spieler bereits jetzt. Obwohl die Entwickler den Fans entgegenkommen, fehlt vielen Spielern einiges an Inhalten. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

