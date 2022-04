Spieler von Lost Ark sind so verwöhnt, dass sie sich ohne Geschenke nicht einloggen wollen

Im MMORPG Lost Ark gibt es Login-Belohnungen, aber nur 25 Stück im Monat. Seid ihr jeden Tag online, geht ihr also am Ende des laufenden Monats für ein paar Tage leer aus. Einige Spieler fühlen sich nun dafür bestraft, dass sie täglich zocken. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Worüber regen sich die User auf? Sowohl im reddit als auch im Forum von Lost Ark kochte in den letzten Tagen eine Diskussion hoch. Die Spieler fühlen sich von Amazon und Smilegate bestraft, weil sie täglich ihr liebstes MMORPG spielen. Der Hintergrund dieser Annahme sind die täglichen Log-In Belohnungen, die nicht ganz so täglich sind.

Der Grund der Aufregung ist eigentlich ganz schnell erklärt:

Die täglichen Einlog-Boni in Lost Ark funktionieren in Events. Pro Eventzeitraum könnt ihr euch auf diese Weise an 25 Tagen insgesamt 28 Belohnungen abholen.

Das aktuelle Event läuft noch bis zum 14. April. Spieler, die sich täglich online sind, haben aber bereits seit dem 4. April alle Belohnungen abkassiert.

Da Lost Ark erst in den 3. Monat des Spiels startet, beschweren sich die Spieler nun über 10 Tage ohne Belohnungen, während es im Vormonat lediglich 5 Tage waren, behauptet der Ersteller des Threads im Forum.

Er und einige andere Spieler fühlen sich für ihr tägliches Spielen nun aktiv von Amazon bestraft und erhalten gemischtes Feedback über ihren Frust.

Der Post des erzürnten Users wurde im Forum von Lost Ark schnell groß. Derzeit hat er 723 Likes und 316 Antworten. Während sich einige Fans mit ihm aufregen, können andere den Trubel überhaupt nicht nachvollziehen. Auch Amazon selbst hat sich mittlerweile dazu geäußert.

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

Die Community reagiert mit Zuspruch und Spott

Was sagen die Fans? Das Thema sorgte am Wochenende für viel Wirbel in der Community. Einige der Fans stimmen dem Ersteller zu und beschweren sich über die Update-Strategie, auf die Amazon hier setzt. Vereinzelte Spieler werfen dem Publisher sogar vor, auf diese Art und Weise praktisch heimlich den Release von neuen Inhalten zu verschieben.

Andere gehen nicht so weit, stimmen dem Thema aber insofern zu, als dass es frustrierend ist, sich ohne diese Belohnungen überhaupt einzuloggen, wenn man sich einmal an sie gewöhnt hat. Sie fordern, dass man als Spieler täglich Belohnungen für das Einloggen erhält und diese nicht zeitlich an Events bindet.

Ein mindestens ebenso großer Teil der Spieler sind sich aber dahingehend einig, dass diese Unterstellungen insgesamt doch eher übertrieben sind. Sie sagen, dass es verwöhnt und überheblich sei, sich darüber aufzuregen, nicht noch mehr Geschenke zu bekommen als sowieso schon.

Der User cremefreshx bekommt im Forum einige Zustimmungen für seinen Kommentar: „Es ist doch keine Strafe, dass man ein paar Tage keine Belohnung bekommt. Das hat überhaupt nichts mit einer Bestrafung zu tun.“

Auch Amazon selbst äußert sich: Der Post wurde mittlerweile auch von Community Managerin Roxx selbst kommentiert. Sie gehört zum Team von Amazon und ist für Lost Ark zuständig. Auch sie scheint die Situation eher zu belächeln, und schreibt:

Also.. dass man keine extra Geschenke mehr bekommt, weil man schon alle erhältlichen Extra-Geschenke bekommen hat, wird als aktive Bestrafung aufgefasst? Ich frage nur, damit ich das hier richtig verstehe.“

Roxx wird von einigen Fans für den Kommentar gefeiert. Er bekommt sogar 70 Likes und ist damit die bestbewertete Antwort unter der ursprünglichen Beschwerde. Diese Antwort erhält dabei so viel Hype, dass sie als eigener Post im reddit auftaucht und die Diskussion erneut entfacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt In diesem Podcast spricht die MeinMMO-Redaktion darüber, wie sich Lost Ark nach 30, 60 und 120 Stunden anfühlt

„Er hat es verdient, dass Leute über ihn lachen“

Wie reagieren die Fans auf reddit? Der reddit-Thread mit dem Screenshot von Roxx‘ Antwort wurde in den letzten 2 Tagen über 8.300 Mal geliked und 845 Mal kommentiert. Doch die reddit-User scheinen sich in ihrer Meinung sehr viel einiger zu sein, als die Fans aus dem Forum.

Denn die meisten Kommentarschreiber finden es eher witzig, dass man sich überhaupt darüber beschwert, keine Geschenke zu bekommen. Einer vergleicht den Thread-Ersteller sogar mit einem Kind, das zu Weihnachten nur 4 der 5 Geschenke bekommen habe, die es sich gewünscht hat.

Was sagen die User? Auch wenn sich auf reddit der Großteil der Menschen bei dem Thema einig ist, wollen wir euch einige Kommentare aus dem reddit-Thread aber nicht vorenthalten:

IUSUZYSANA erhält viel Zuspruch für den Kommentar: „Endlich, eine Community Managerin, die gegen den ganzen Blödsinn kämpft, Gott sei Dank.“

TheSpaceAlpaca schreibt einen Kommentar mit 1.700 Upvotes: „Er hat es verdient, dass Leute über ihn lachen. Reddit hat ja schon einige Menschen, die sich grundlos beschweren, aber das Forum erreicht da ein ganz anderes Level.“

Fapple schreibt: „Man, ich liebe Roxx dafür. Sie trägt das gesamte Forum auf ihrem Rücken. Sie ist der echte MVP.“

Renverseur kann nur den Kopf schütteln: „Wie kann man sich denn so darüber aufregen, dass ein Free2Play-Spiel mir nichts schenkt? Ich verstehe es nicht.“

Was haltet ihr von dem ganzen Aufruhr rund um das Thema der täglichen Belohnungen? Findet ihr, die Bedenken sind gerechtfertigt und 12 Tage ohne Login-Reward sind einfach zu lang? Oder steht ihr eher auf der Seite der reddit-User und könnt den Zorn überhaupt nicht nachvollziehen? Wie findet ihr die Reaktion von Roxx? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Im MMORPG Lost Ark erwarten euch jahrelang neue Inhalte – Wir zeigen euch, was noch kommt