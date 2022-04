Lost Ark bestraft euch, wenn ihr eure Gilde verlasst – „Da kann man nur den Kopf schütteln“

In Lost Ark meckern derzeit einige Spieler über ein System, was mit den Gilden zusammenhängt. Einige behaupten, es wäre ein Relikt vergangener Zeit und müsse sich schnellstmöglich ändern. Wir erklären euch, was da los ist.

Was ist das Problem? Wenn ihr in Lost Ark eine Gilde verlasst, gibt es eine Strafe. Das ist grundsätzlich schon mal ein Konzept, was man als Spieler nicht sehr oft zu Gesicht bekommt. In Lost Ark ist es aber sogar so kurios, dass sich viele Spieler im reddit nun darüber beschweren.

Denn die Strafe, die ihr vom Spiel bekommt, skaliert sich jedes Mal, wenn ihr eine Gilde verlasst, weiter in die Höhe. Während ihr beim ersten Verlassen einer Gilde nur 24 Stunden lang bestraft werdet, sind es beim zweiten Mal schon ganze 4 Tage. Beim 3. Mal hält eure Strafe sogar 15 Tage lang an, also über zwei Wochen.

Das ist vor allem dann ein Problem, wenn man eine inaktive Gilde verlassen möchte, von denen es derzeit einige gibt. Doch das ist noch nicht alles – das Strafsystem greift nämlich auch dann, wenn ihr unfreiwillig eine Gilde verlasst.

Ihr werdet also bestraft, wenn ihr selbstständig die Gilde verlasst

Es gibt eine Strafe, wenn ihr aus der Gilde hinausgeworfen werdet

Und ihr bekommt sogar dann eine Strafzeit, wenn der Gildenleiter die Gilde auflöst und ihr plötzlich ohne dasteht

Eine Gilde zu verlassen macht euch für eine andere nutzlos

Wie sieht die Strafe aus? Lost Ark hindert euch in dem Zeitraum der Strafe daran, aktiv an anderen Gilden teilzunehmen. Das bedeutet, dass es zwar möglich ist, direkt einer neuen Gilde beizutreten, doch die hat erst einmal nichts von euch. Denn den Status eines festen Gilden-Mitgliedes erreicht ihr erst nach dem Ablauf dieser Strafzeit.

Das bedeutet, dass ihr weder an die Gilde spenden könnt oder Aufträge erfüllen dürft, noch Zugang zum Shop der Gilde erhaltet. Außer dem tatsächlichen Gilden-Chat habt ihr also keinerlei Nutzen von dem Anschluss an die Gruppe bis die Strafzeit abgelaufen ist.

Könnt ihr die Strafe umgehen? Komplett ist das nicht möglich, wenn ihr aber längere Zeit in ein und derselben Gilde bleibt, dann setzt sich zumindest die Skalierung der Strafzeit zurück. Konkret passiert das, nachdem ihr 30 Tage lang den Status eines aktiven Gildenmitgliedes in einer Gilde gehalten habt.

Tretet ihr also das erste Mal aus einer Gilde aus und schließt euch einer neuen an, könnt ihr erst einmal für 24h nichts tun. Verlasst ihr diese Gilde dann aber nach 31 Tagen wieder, ist eure Strafzeit erloschen und ihr habt erneut nur 24 Stunden Strafe nach dem Verlassen.

Habt ihr gerade allerdings zweimal eine Gilde verlassen, tut es nun das dritte Mal und habt also eine Strafzeit von 15 Tagen, setzt sich diese Skalierung erst nach 45 Tagen in derselben Gilde zurück (15 Tage Strafzeit + 30 Tage als aktives Mitglied).

So könnt ihr eine Gilde in Lost Ark verlassen

„Das System ist dumm und niemand mag es“

Die Spieler sind genervt: Das Thema kochte vor kurzer Zeit auf reddit hoch, als sich ein Spieler über das System aufregte. Viele andere beteuerten, davon noch nie etwas gehört zu haben, was dazu beitrug, die Diskussion zu entfachen. Nach nur 24 Stunden hatte der Beitrag über 1.400 Upvotes und 268 Kommentare.

Gerade in Anbetracht dessen, dass viele Gilden aktuell inaktiv geworden sind, da einige Spieler nur zum Start im MMORPG dabei waren, können Fans nicht nachvollziehen, warum das System noch da ist. Ein Spieler schreibt dazu: „Das System ist ein Relikt der Zeit, in der das MMORPG am Sterben war und gehört hier nicht mehr rein“ und bekommt dafür viel Zuspruch.

Der Großteil der kommentierenden Fans fühlt sich zu Unrecht bestraft und hofft, dass das System bald überarbeitet wird und man nicht mehr dafür bestraft wird, eine Gilde zu verlassen, die einem als Spieler selbst nichts mehr bringt.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare möchten wir auch hier wieder aufgreifen, um die allgemeine Stimmung in dem reddit-Thread besser darstellen zu können:

Tsuyoiosrs schreibt: „Es wäre sehr gut, wenn man Gilden einfach ohne Strafe beitreten könnte. Die Hälfte der Menschen in meiner Gilde haben mit dem Spiel aufgehört, aber natürlich ist es jetzt meine Schuld, dass ich in einer inaktiven Gilde feststecke.“

Riki-Riki schreibt: „Das System muss sich wirklich ändern. Du bekommst sogar eine Strafe, wenn du gekickt wirst. Das ist einfach wild.“

knave_of_knives sagt: „Ich bin in derselben Situation gefangen, es ist unglaublich frustrierend. Wenn ich einer Gilde beitreten möchte und sie wollen mich, ich aber zwei Wochen lang nichts machen kann.“

Was haltet ihr von dem Konzept der Gilden? Seht ihr die Strafen als gerechtfertigt an, oder denkt ihr auch, dass sich das System ändern sollte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns, auf eure Meinungen.

