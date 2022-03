Das Action-RPG-MMO Lost Ark reagiert auf vereinzelte Kritik an den Outfits der weiblichen Charaktere. Hier soll es mehr Optionen geben, aber die ursprünglichen Klamotten bleiben trotzdem im Spiel. Was genau die Entwickler planen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO

Was war mit den Klamotten los? Das erfolgreiche Action-MMORPG Lost Ark kommt aus Südkorea und wie bei vielen Asia-Games üblich, kommen die weiblichen Charaktere oft mit sexy Outfits und Animationen daher. Gerade die Klasse der Revolverheldin trägt meist nur Hotpants und auch andere Klassen scheinen statt Rüstungen nur knappe Kostüme zu tragen.

Das wiederum sorgte für Kritik seitens einiger Spieler. Andere Fans wiederum verteidigten die Klamotten. So argumentierte der Streamer Asmongold, dass auch die Kerle im Spiel aussähen wie perfekte Bodybuilder und Supermänner.

Den meisten Kritikern ging es dabei nicht einmal darum, dass es überhaupt sexy Outfits gibt, sondern dass es einfach keine Alternativen gäbe. Diesem Kritikpunkt wiederum scheinen die Entwickler jetzt entgegenzukommen.

Entwickler wollen mehr Optionen, nicht weniger

Werden die sexy Outfits ersetzt? In einem Statement gegenüber der Seite Eurogamer äußerte sich Franchise Lead Soomin Park zu der Kleidungs-Situation in Lost Ark. Hier gibt es nämlich tatsächlich ein Einlenken der Entwickler.

So will man laut Park Änderungen an der Präsentation und neue Optionen einführen:

Was die Rüstungssets anbelangt, so ändern wir zwar keines der Originalkostüme aus dem Spiel, nehmen aber Anpassungen vor, damit die freizügigeren Optionen nicht mehr im Vordergrund stehen, z. B. in unserem Marketing oder auf dem Bildschirm für die Charaktererstellung. Wir werden auch einige neue Outfit-Optionen einbauen, die nicht ganz so freizügig sind, aber diese sind eine Ergänzung und kein Ersatz. Wir sind uns des Gleichgewichts zwischen Hardcore-Fans, die ein Lost Ark-Erlebnis wollen, das der koreanischen Originalversion nahe kommt, und neuen Spielern, denen die aktuellen Rüstungs- und Kostümoptionen vielleicht nicht gefallen, bewusst und fügen dem Spiel Outfits und Alternativen hinzu, anstatt Optionen wegzunehmen.

Man will also die sexy Klamotten nicht aus dem Spiel streichen und alle Frauen züchtig anziehen. Vielmehr wolle man Optionen bieten, wenn jemand seine Heldin weniger aufreizend präsentieren will. Genau das wurde auch von den meisten Kritikern gefordert, den die wenigsten hatten per se ein Problem mit Sexyness.

Das wollen die Entwickler noch machen: Ein weiterer wichtiger Punkt im Statement von Soomin Park war der Genderlock im Spiel. Denn die meisten Klassen sind nur als Frau oder Mann verfügbar.

Der Genderlock wird zwar nicht fallen, aber man plant, für jede Klasse ein jeweils andersgeschlechtliches Gegenstück zu implementieren. Als Nächstes soll es daher eine weibliche Version der Berserker-Klasse geben.

Was haltet ihr von den Plänen der Entwickler? Eine gute Sache und längst überfällig oder verschwendete Zeit der Entwickler, die lieber mehr Endgame-Content raushauen sollen? Lasst es uns in den Kommentaren hier unter dem Artikel wissen.

