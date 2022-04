New World legt immer mehr Server zusammen – Doch die deutschen Welten, die überleben, sind jetzt richtig voll

Das von Amazon Games entwickelte MMORPG New World hat über das Osterwochenende erneut einige Server zusammengelegt. Darunter sind auch Server, auf denen ein Großteil der deutschsprachigen Spieler aktiv ist. MeinMMO zeigt euch, welche Server verschmolzen wurden und wo jetzt die meisten Spieler sind.

Warum legt New World die Server zusammen? Bei Release des MMORPGs spielten so viele Spieler New World, dass die Server voll waren und Spieler in Warteschlangen warteten. Amazon Games musste weitere Server eröffnen.

Die Spielerzahl ließ jedoch mit der Zeit immer weiter nach. Dadurch waren plötzlich viele Server ziemlich leer und man fand nur mühselig Mitspieler. Damit die Server wieder voller sind und „New World“-Spieler einfacher Mitspieler finden oder PvP-Kämpfe bestreiten können, legt Amazon Games Server zusammen.

New World hat in der Folge beispielsweise statt drei weniger gut besuchten Servern einen vollen. Die Spieler selbst merken die Zusammenlegung hauptsächlich an den dem dadurch steigenden Spielervorkommen auf Aeternum.

Amazon Games verschmilzt zahlreiche Server

Welche Server legte New World zusammen? In zentral Europa legte Amazon Games kürzlich folgende Server zusammen:

Asgard, Hades, Hellheim, Fae, und Caer Sidi sind jetzt Teil von Abaton

Styx, Antillia, Utgard und Learad verschmolzen mit Aaru

Lyonesse und Nysa wurden zusammengelegt

Bifrost, Niflheim, Bengodi, und Kor wurden mit Tir Na Nog verschmolzen

Arcturus wird Teil von Tartarus

Wie viele Spieler sind auf welchen Servern? Die Server Aaru und Evonium zählen bei deutschen Spielern derzeit zu den beliebtesten Servern. Besonders auf Aaru scheint der globale Chat von deutschen Spielern dominiert zu werden.

Durch den jüngsten Zuwachs der kürzlichen Serverzusammenführung erreichten Aaru und Evonium am Osterwochenende zu den Hochzeiten bis zu 1.600 gleichzeitige Spieler (via nwdb.info). Die Straßen waren voll und sogar die Fraktionskriege liefen auf Hochtouren.

Der Kampf um die Ressourcen hat begonnen

Welche Vor- und Nachteile hat das? Wenn ihr zuvor Schwierigkeiten hattet Mitspieler oder Unterstützung bei Quests zu finden, sollte sich das jetzt ändern. Zu den Hochzeiten zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr sind regelmäßig Mitspielersuchen und Kompanie-Rekrutierungen zu lesen.

Auch PvP-Spieler dürfen sich freuen. Die Fraktionskriege um die einzelnen Territorien sind wieder in vollem Gange und erfreuen sich großer Beteiligung.

Weniger erfreulich dürfte das ganze für Spieler sein, die gewisse Materialien farmen wollen. Manche Spots sind entweder abgeerntet oder es steht schon der nächste Spieler bereit, der auf den Respawn der begehrten Ressource wartet (u/JormLokison via Reddit).

Der April ist für „New World“-Spieler bislang ein ereignisreicher Monat. Neben dem Osterevent und den erneuten Server-Zusammenlegungen kam mit „Heart of the Madness“ Ende März auch das bislang größte Inhaltsupdate für das MMORPG.

Wie bewertet ihr das Spiel zum aktuellen Zeitpunkt? Brachte das große Update und die Server-Zusammenlegung frischen Wind in euer Spiel oder muss Amazon Games eurer Meinung nach weiter nachlegen?