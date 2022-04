Das richtig gute MMORPG zu Herr der Ringe macht ab heute viele Inhalte kostenlos – Begeistert die Spieler

Seit 15 Jahren versetzt Herr der Ringe Online Spieler in die Welt von Mittelerde. Zum Jubiläum gibt es nun ein großes Geburtstagsevent – und jede Menge Geschenke für die Spieler.

Das passiert zum 15. Geburtstag: In Herr der Ringe Online wird es eine große 15-Jahres-Feier geben, die mit einer neuen Quest daherkommt. Unter anderem steht ein fantastisches Feuerwerk im Mittelpunkt, das zum Geburtstag abgefeuert werden soll.

Dazu gibt es einige neue Inhalte, wie beispielsweise das neue Corgi-Haustier. Einen solchen Hund gibt es als Geschenk zum Geburstagevent, weitere könnt ihr im Austausch für Jubiläumsmünzen, Festmünzen oder Mithril-Münzen bekommen.

Zudem finden sich in den Geschenken während des Events beispielsweise Sammler-Editionen der Mordor-Erweiterung, Minas-Morgul-Erweiterung und dem Krieg der Drei Gipfel, die einige Inhalte bringen werden, sowie das „Ross des Sternenlichts.“

Das sind allerdings nur einige von vielen Geschenken, die sich Spieler zum Geburtstagsevent sichern können. Die komplette Liste findet ihr in den Patch Notes (via Lord of the Rings Online).

Wie krieg ich die Geschenke? Um die Geburtstagsgeschenke zu bekommen, muss man sich einfach nur zwischen dem 20. April (16:00 Uhr) und dem 11. Mai (09:00 Uhr) einloggen und mindestens Level 2 sein.

Mit Corgis in die Schlacht ziehen – Bald eine Option

Doch es kommt noch viel mehr: Neben den Geburtstagsgeschenken bringt das Update 33 auch noch ein großes Upgrade für F2P-Spieler. Denn zahlreiche Inhalte werden ab dann spielbar sein.

Quests, Klassen und mehr: Herr der Ringe Online bringt mehr Inhalte für F2P-Spieler

Das ändert sich jetzt: Gleich mehrere Punkte werden in der Ankündigung des neuen Updates angesprochen. Wie schon ein Producer-Letter vor einigen Wochen bekanntgab, werden alle Inhalte kostenlos spielbar, die zwischen dem Release von HDRO und der Erweiterung Helms Klamm veröffentlicht wurden.

Das beinhaltet auch die komplette Hochelben-Rasse sowie die Klassen Runenbewahrer, Hüter und Beorninger, aber noch vieles mehr.

Unter anderem sind Quest-Packs, Instanzen, Gebiete, Gefechte bis zu Level 95 kostenlos spielbar. Dazu gehören Inhalte aus:

Die Schatten von Angmar (Hauptspiel)

Die Minen von Moria

Die Belagerung des Düsterwaldes

Der Aufstieg Isengarts

Die Reiter von Rohan

Helms Klamm

Die Detaillierte Liste sieht dabei so aus:

Erweiterungsaufgaben : Helms Klamm, Isengart, Düsterwald, Moria, Rohan

: Helms Klamm, Isengart, Düsterwald, Moria, Rohan Instanzengruppe : Isengart, Rohan

: Isengart, Rohan Instanzen : Halle der Nacht, Herberge der Verlassenen

: Halle der Nacht, Herberge der Verlassenen Aufgabenpacks : Eriador-Paket, Angmar, Enedwaith, Eregion, Evendim, Forochel, Großer Fluss, Lothlorien, Nebelgebirge, Nordhöhen, Trollhöhen, Wildermark

: Eriador-Paket, Angmar, Enedwaith, Eregion, Evendim, Forochel, Großer Fluss, Lothlorien, Nebelgebirge, Nordhöhen, Trollhöhen, Wildermark Schlachtzug : Draigochs Höhle,

: Draigochs Höhle, Scharmützel : Angriff bei Morgengrauen, Die Verteidigung des „Tänzelnden Ponys“, Bruinenfurt, Gefecht am Amon Sûl, Der Sturm auf Methedras, Überleben: Hügelgräberhöhen, Die Eisige Kluft, Dieberei und Unheil

: Angriff bei Morgengrauen, Die Verteidigung des „Tänzelnden Ponys“, Bruinenfurt, Gefecht am Amon Sûl, Der Sturm auf Methedras, Überleben: Hügelgräberhöhen, Die Eisige Kluft, Dieberei und Unheil Eriador-Paket mit: Aufgabenpack: Angmar, Aufgabenpack: Enedwaith, Aufgabenpack: Eregion, Aufgabenpack: Evendim, Aufgabenpack: Forochel, Aufgabenpack: Nebelgebirge, Aufgabenpack: Nordhöhen, und Aufgabenpack: Trollhöhen.

Zudem findet sich für VIP-Spieler auch noch die Erweiterungen Mordor, Minas Morgul und der „Krieg der Drei Gipfel“ in der Standard-Edition als permanenter Bonus. Die Erweiterung Gundabad fehlt weiterhin.

Was kommt noch? Im Update 33 sollen die „Fernen Auen“ als neues Abenteuer-Pack erscheinen, die einen Hobbit-Konflikt in den Mittelpunkt stellen. Sie sind für Charaktere zwischen Stufe 20 und 23 gedacht und erscheinen für VIPs kostenlos oder sind im Shop erhältlich.

Die „Fernen Auen“ erweitern das Auenland

Spieler freuen sich über Geschenke

So reagieren die Spieler: Schaut man sich im Games- oder HDRO-Subreddit um, kommen die vielen, nun kostenlos spielbaren Inhalte gut an.

„Die Tatsache, dass sie das alles an alle verschenken, ist ziemlich beeindruckend. Ich freue mich schon auf morgen“, schreibt etwa User „ACloudCastle“ (via reddit).

„Es ist schwer zu beschreiben, wie viele Inhalte hier verschenkt werden, aber bedenkt, dass LOTRO seit 2007 regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird. Im Grunde genommen sind 75 % davon F2P (bis Lvl 95) und ein weiterer Teil wird während des Jubiläums-Events verschenkt“, fasst ein weiterer User zusammen (via reddit).

„Ich wünschte, ich wäre jetzt wieder in LOTRO eingestiegen und nicht vor ein paar Monaten, als ich das ganze Zeug zum Vollpreis gekauft habe“, schreibt ein User (via reddit): „Trotzdem ist es eine gute Nachricht, weil ich noch nicht alles bekommen habe!“

So wird HDRO derzeit bewertet: Schaut man auf die Steam-Bewertungen, steht Herr der Ringe Online derzeit als „sehr positiv“ dar, mit 81 % positiven Bewertungen von insgesamt über 15.000 Bewertungen (via Steam). Es gehört zu den am besten bewerteten MMORPGs auf Steam.

Gelobt wird vor allem die Atmosphäre im Spiel, die Mittelerde zum Leben erwachen lässt – auch Landschaften und Orte aus den Büchern werden gut umgesetzt. Kritik gibt es derweil für die eher angestaubte Grafik, teilweise Performance-Probleme und verschiedene Paywalls.

Gut möglich aber, dass letzterer Punkt nun mit den neuen F2P-Inhalten in Zukunft nicht mehr so stark ins Gewicht fällt.

Wie seht ihr das MMORPG zu Herr der Ringe? Schaut ihr zum neuen Update rein, oder ist das eher nichts für euch? Einige spannende Alternativen findet ihr in der Liste der besten aktuellen Free-to-play-MMORPGs.