Neue Erweiterung zu Herr der Ringe Online bringt ikonischen Ort und Schlachten gegen Drachen

Heute erscheint die neue, große Erweiterung für Herr der Ringe Online – Schicksal von Gundabad. Bereits vorher waren neue Inhalte der Erweiterung live gegangen, heute kommt aber ein Großteil des neuen Contents. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Schicksal von Gundabad? Die neue Erweiterung für das MMORPG Herr der Ringe Online trägt den Namen Schicksal von Gundabad und erscheint heute. Sie bringt viele neue Inhalte mit und dreht sich thematisch um die Zwerge.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören folgende Inhalte:

Eine neue Klasse (die bereits erschienen ist)

Verbessertes System für legendäre Gegenstände (ebenfalls bereits im Spiel)

Erhöhung der maximalen Stufe auf 140

5 neue Regionen

Missionen für Charaktere ab Stufe 20

Die Möglichkeit ein Bündnis mit den Zhélruka-Zwergen einzugehen

Neue Story-Inhalte, die sich um die Zwerge Gundabad drehen

Standing Stone Games veröffentlichten passend zum Release heute einen neuen Launch-Trailer, der die Geschichte des Addons in den Mittelpunkt stellt. Dort warten nicht nur Zwerge, sondern auch Drachen auf euch.

Das Video zum Launch könnt ihr hier sehen:

Holt euch Gundabad zurück

Worum geht es in der Erweiterung? Das Schicksal von Gundabad liegt buchstäblich in euren Händen. Die Erweiterung stellt den Höhepunkt der Geschichte um Durins Erben dar und schickt euch in die eisigen Berge nach Gundabad.

Dieses wurde von Goblins und anderen Unwesen überrannt und ihr sollt dafür sorgen, dass es für immer zurück in die Hände der Zwerge fällt.

Auf eurem Weg müsst ihr euch gefährlichen Gegnern wie Gorgar dem Schonungslosen und sogar dem Drachen Hrímil Frostherz stellen, der euch in der letzten Schlacht von Gundabad erwartet.

Welche neuen Inhalte kommen dazu? Die 5 neuen Regionen von rund um Gundabad sind gefüllt mit neuen PvE-Inhalten, Quests, Instanzen und Raids. Dabei könnt ihr 98 neue Trait-Punkte verdienen und neuen Gegnern den Gar ausmachen.

Zu den neuen Gebieten und Instanzen gehören der See von Düsterting, die Zitadelle von Máttugard oder die Ruinen von Spaltkluft. Es ist also für eine Menge Abwechselung gesorgt.

Außerdem wird es neue Missionen geben, die Charaktere irgendwann zwischen Stufe 20 und 140 erleben können.

Was kommt noch? Die Inhalte von Schicksal von Gundabad sind außerdem noch nicht komplett. Ein Belohungspfad-System, ähnlich wie dem aus Guild Wars 2, soll für legendäre Gegenstände noch folgen.

Wie das genau aussieht, wissen wir derzeit aber noch nicht. Mit den neuen Inhalten in Gundabad sollten begeisterte PvE-Spieler aber erstmal eine Weile zu tun haben.

Preise und Editionen

Welche Editionen gibt es? Das Schicksal von Gundabad ist in drei verschiedenen Versionen zwischen 34,99 € und 110,99 € erhältlich. Die Versionen bringen dabei jeweils andere Vorteile mit sich.

Standard-Edition (34,99 €):

Die Erweiterung “Schicksal von Gundabad”

Zugang zur Schläger-Klasse

Ein zusätzliches Charakterfeld

Standard-Expeditionsvorräte 100 % mehr EP für 5 Stunden



Sammler-Edition (69,99 €):

Alle Inhalte der Standard-Edition

Verbesserte Expeditionsvorräte 100 % mehr EP für 5 Stunden 5x Schrift der Rufbeschleunigung Tugend-EP-Beschleuniger 5x Seltene Handwerkskomponente

Schatzkiste mit Schlägerhandschuhen

Charakter-Boost auf Stufe 130

Gundabad-Zierwerk

Gundabad-Reisereittier und Kriegsross

Gundabad-Werkzeugsatz

Den Titel “Zwergenfreund”

Gundabad-Ukhrâsh-Zierwerk-begleiter

Ultimatives Fan-Bündel (110,99 €):

Alle Inhalte der Sammler-Edition

Ultimative Expeditionsvorräte 100 % mehr EP für 5 Stunden 5x Schrift der Rufbeschleunigung 5x Tugend-EP-Beschleuniger 5x Seltene Handwerkskomponente 10.000 Tugend-EP Farbtasche

Schicksalhaftes Gundabad-Zierwerk-Outfit & passender Mantel

Schicksalhaftes-Gundabad-Donnerkeiler- & Kriegsross-Aussehen

Den Titel “Durins Waffenmeister”

Kristall-Grimmiger-Zierwerk-Begleiter

EP-Beschleuniger-Ausrüstung auf 130

Exklusiver Unterkunft-Teleport-Gegenstand

Zierwerk-Waffenaura

Was haltet ihr von der Erweiterung? Habt ihr euch Schicksal von Gundabad schon geholt oder wartet ihr noch auf die ersten Reviews? Freut ihr euch, dass es in der Geschichte von Herr der Ringe Online weitergeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was PvP-Inhalte angeht, sieht es mau aus in der neuen Erweiterung, doch Herr der Ringe ist generell eines der MMOs, in denen PvP fast keine Rolle spielt.