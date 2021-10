3 MMORPGs für PvE-Fans, in denen PvP kaum eine Rolle spielt

Nicht jeder Spieler hat Lust auf PvP und findet Spaß daran, andere Spieler zu verdreschen. Doch so ziemlich jedes MMORPG hat diesen Modus. Doch es gibt Spiele, die so wenig Wert auf PvP legen, das es quasi irrelevant ist. Für alle von euch, die sich voll auf PvE konzentrieren wollen und nicht zum PvP genötigt werden wollen, haben wir hier 3 Spiele vorgestellt, die PvP eher stiefmütterlich behandeln.

Was ist eigentlich PvP? Unter PvP versteht man „Player vs. Player“, also den Kampf von Spielern gegen andere Spieler. Dem gegenüber steht das so genannte „PvE“, was „Player vs. Environment“, also Spieler gegen die Umgebung, bedeutet. Hier ist dann der Kampf von Spielern gegen Monster und andere Herausforderungen gemeint, die von der KI kontrolliert werden.

PvP ist gerade in MMORPGs mit offener Welt populär und viele Spieler schätzen den stetigen Konkurrenzkampf. Doch andere Spieler wiederum hätten es lieber friedlich und suchen Online-Spiele, die mit möglichst wenig PvP daherkommen und niemanden irgendwie zum Kampf mit anderen Spielern nötigen.

Wie haben wir ausgewählt? In der Tat scheint es keine relevanten MMORPGs zu geben, die überhaupt kein PVP enthalten. Es gibt aber diverse Games, die PvP entweder sehr stiefmütterlich behandeln oder auf originelle Art rein optionale ins Spiel packen und so PvP-Verweigerer ansprechen.

Wir von MeinMMO haben daher drei verschiedene MMORPGs zusammengetragen, die euch nicht mit unnötigen PvP nerven und man daher diesen Aspekt des Spiels getrost ignorieren kann.

The Secret World Legends – Großer Fokus auf Story und PvE – PvP nur Beiwerk

Genre: MMORPG | Entwickler: Funcom | Plattform: PC | Release-Datum: 31. Juli 2017 | Modell: Free-to-Play

Was ist das für ein Spiel? The Secret World Legends ist ein Relaunch des MMORPGs The Secret World aus dem Jahre 2012. Die neue Version wurde rundum überarbeitet, unter anderem am Kampfsystem.

In The Secret World seid ihr nicht in Fantasy-Welten, sondern unserer Welt unterwegs. Allerdings ist nur auf den ersten Blick alles in Ordnung, denn unter der Oberfläche lauern schreckliche Geheimnisse. Das ganze Setting erinnert stark an das Genre des „kosmischen Horrors“, und ist unter anderem von den Cthulhu-Werken des H.P. Lovecraft inspiriert.

Im Spiel verkörpert ihr ein Mitglied einer paranormalen Kampftruppe, die den Mysterien auf den Grund geht und sich dabei mit allerlei finsteren Mächten anlegt.

Was sind die Features? Das größte Feature von Secret World ist, dass es sich stellenweise eher wie ein Mystery-Game spielt. So gibt es teilweise sehr lange Dialoge vor den Quests, die oft gruselige Geschichten präsentieren.

Dazu kommen immer wieder extrem knifflige Rätsel, die man teilweise nur durch lange Recherche im Internet erledigen kann. Dazu bietet das Spiel sogar einen eigenen Webbrowser! Während dieser Rätsel-Quests spielt sich Secret World fast wie ein interaktiver Roman à la Dan Brown.

Wie viel PvP steckt im Spiel? In der Tat ist der PvP-Modus in The Secret World so irrelevant, dass man ihn komplett übersehen kann. So hat MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn erst zur Recherche dieses Artikels überhaupt davon erfahren, dass es PvP in Secret World gibt, obwohl er das Spiel ausgiebig gezockt hat.

Wer unbedingt PvP machen will, kann in einer der drei Hauptstätten einen sogenannten Fight-Club aufsuchen und sich dort in Gefechten mit bis zu 20 Spielern in 2 Teams kloppen.

Dazu kommen noch größere Schlachten, in denen 5vs5vs5-Spieler sich um mystische Stätten wie Stone Henge kloppen. Als Lohn für die Mühe gibt’s Taschen mit Ausrüstung, aber da das PvP allgemein kaum jemanden Spaß macht, wird es kaum gespielt. Laut Usern auf reddit bevorzugen PvP-Spieler auch, sich möglichst schnell zu töten, damit das Elend bald vorbei ist.

Für wen ist Secret World ideal? Wer wirklich nur PvE machen will und dabei einige exzellent erzählte Schauergeschichten genießen möchte, der sollte sich The Secret World auf keinen Fall entgehen lassen. Das Spiel legt seinen Fokus absolut auf PvE, Story und eine gruselige Atmosphäre.

Der PvP-Modus, der wohl unbedingt auch noch ins Spiel musste, ist absolut zu vernachlässigen und wird kaum gespielt. Damit ist The Secret World ideal für alle, die ein ungewöhnliches MMORPG mit starkem Fokus auf PvE und Story wünschen.