3 gute MMORPG-Alternativen zu The Elder Scrolls Online

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Außerdem entwickeln sich die Welt und die Story immer weiter, sogar noch intensiver als es derzeit bei ESO der Fall ist. ESO-Fans sind hier also definitiv an der richtigen Adresse, wenn sie Alternativen suchen.

Warum ist es eine gute Alternative zu ESO? Fans von ESO schätzen unter anderem die Story und die großen, weiten Regionen im Spiel. All das bietet Guild Wars 2 ebenfalls. Das Spiel hat nach zwei großen Addons und zig Updates aus den Story-Kapiteln eine beeindruckende Fülle an Content, die nur darauf wartet, dass ihr sie erkundet.

Ebenfalls cool: Guild Wars 2 hat keine klassischen Quests. Vielmehr entdeckt ihr im Spiel immer wieder Events, an denen ihr und andere Spieler teilnehmen können. Je nach Erfolg oder Misserfolg entwickelt sich dann die Zone kurzfristig anders. Beispielsweise indem ein Außenposten dann plötzlich von Zentauren überrannt wird und dann so lange nicht mehr nutzbar ist, bis ihr ihn doch noch zurückerobert.

Außerdem kann es vorkommen, dass die Welt grundlegend geändert wird und nie wieder so ist, wie davor. So wurde eine größere Stadt einst zerstört und danach neu errichtet.

