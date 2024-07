MMORPG für Herr der Ringe stellt nächste Erweiterung vor, in Kürze kommen neues Hobby und legendäre Server

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Freut ihr euch auf das kommende Addon von HdRO? Verratet es in den Kommentaren! Aus Mittelerde kam zuletzt übrigens eine berührende Meldung, die zeigt, warum die Community von Herr der Ringe Online einen so positiven Ruf genießt: Nach fast tödlicher Attacke mit Schlagring bekommt das Opfer Hilfe aus Mittelerde

Waren das alle Infos von der Comic-Con? Mit Blick auf das MMORPG für Herr der Ringe stellten die Verantwortlichen ansonsten noch die wichtigsten Neuerungen von Update 41 vor, das am beziehungsweise um den 31. Juli 2024 erscheinen soll (via forums.lotro.com ). Der Patch bringt unter anderem:

Auf der Comic-Con in San Diego gab es Infos zur nächsten Erweiterung von Herr der Ringe Online : Legacy of Morgoth. Außerdem soll diese Woche Update 41 erscheinen. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zusammen.

