Durch ein neues Feature macht das Leveln im MMORPG von Herr der Ringe aktuell besonders viel Spaß

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Übrigens sind Mordor und Angmar die ersten 64-Bit-Server von Herr der Ringe Online, zudem gibt’s mit Mordor erstmals einen europäischen legendären Server. Übrigens tut sich auch sonst viel in Mittelerde: MMORPG für Herr der Ringe stellt nächste Erweiterung vor, in Kürze kommen neues Hobby und legendäre Server

Was ist das Besondere an den legendären Servern? Die legendären Server ermöglichen es euch, erstmals oder ein weiteres Mal die Kapitel des Mittelerde-Abenteuers in chronologischer Reihenfolge zu erleben, während Herausforderungen wie „Der Schleier der Neun“ frischen Wind in die Level-Erfahrung bringen.

Zuerst waren die Respawn-Zeiten der Geister so kurz angelegt, dass Spieler von den ständig auftauchenden Gegnern überwältigt wurden. Im offiziellen Forum haben die Entwickler jetzt angekündigt, die Frequenz basierend auf dem Feedback entsprechend anpassen zu wollen (via forums.lotro.com ).

Auf den beiden neuen, legendären Servern von Herr der Ringe Online bringt ein neues Welt-Event frischen Wind in die Level-Erfahrung von Mittelerde. MeinMMO verrät euch, was hinter „Der Schleier der Neun“ steckt.

