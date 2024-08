Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf neue Inhalte für WoW, Final Fantasy XIV, Herr der Ringe Online und weitere Genre-Vertreter. Außerdem gab’s neue Infos zu kommenden Hoffnungsträgern wie Ashes of Creation und Throne and Liberty.

Was ist sonst noch passiert? Mit Throne and Liberty und New World Aeternum stehen für Amazon Games innerhalb weniger Wochen zwei wichtige MMORPG-Releases auf dem Programm. MeinMMO-Redakteur Karsten analysiert, warum das ein Fehler sein könnte.

Der Trailer verrät es – Throne and Liberty erscheint am 17. September 2024 für PC und Konsolen:

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Entwickler von Guild Wars 2 haben eine umfassende FAQ zum neuen Housing-Feature der kommenden Erweiterung Janthir Wilds veröffentlicht. Dort erfahrt ihr etwa, wie ihr euer Eigenheim freischaltet oder welche Anpassungsmöglichkeiten es gibt (via guildwars2.com).

Noch einmal Guild Wars 2: In Tyria ist das Fest der Vier Winde gestartet. Bis zum 20. August 2024 könnt ihr teilnehmen (via guildwars2.com).

Bei Herr der Ringe Online ist dieser Tage einiges los. Zum Ersten ist endlich Update 41 erschienen, mit Vogelbeobachtung, Kundigen-Updates, dem Hartkeks-Handwerksereignis und vielem mehr. Die offiziellen deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.

Am 1. und 2. sind die beiden neuen legendären Welten Angmar und Mordor live gegangen (via lotro.com).

Im Zuge der Comic-Con in San Diego gab’s neue Infos zur nächsten Erweiterung von HdRO. Die hört auf den Namen „Legacy of Morgoth“ und soll die Handlung von „The Song of Waves and Wind“ fortsetzen. Im Zuge der Kampagne verlasst ihr die Stadt Umbar, um euch in die Wüste von Harad aufzumachen.

Fractured Online bietet Gilden ein besonderes Angebot an: Wer mit seiner Gemeinschaft das MMORPG ausprobieren möchte, kann das sieben Tage lang kostenlos tun (via fracturedmmo.co).

In Albion Online läuft derzeit die Göttliche Herausforderung, die euch für Aktivitäten in der offenen Welt zusätzlich belohnt (via albiononline.com).

Die Entwickler von SWTOR haben die Ingame-Events aus dem August vorgestellt: Relikte der Gree und Piratenangriff (via swtor.com).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Die Entwickler von Ashes of Creation haben zwei Stunden Gameplay zur Klasse des Barden veröffentlicht. Der Musiker ist ein klassischer Supporter und stärkt Verbündete oder schwächt Gegner.

Der August-Patch für die koreanische Version von Throne and Liberty bringt ein neues Runen-System, das aufgrund des zugehörigen Zufallsfaktors und der Verbindung zur Echtgeld-Währung heiß diskutiert wird.

Nach einem Test von Chrono Odyssey, bei dem der Fokus auf dem Kampfsystem lag, haben die Entwickler einige Statistiken veröffentlicht (via X). So sollen etwa 70 Prozent der Teilnehmer zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Kampferfahrung des MMORPGs sein.

Das MMORPG Brighter Shores von RuneScape-Schöpfer Andrew Gower peilt weiterhin einen Launch im dritten Quartal 2024 an. Jetzt wurde der Beruf des Detektivs vorgestellt (via X).

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Übrigens gab's die Tage ein neues Special von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, der einige Killer-Features aufgezählt hat, auf die kein neues Online-Rollenspiel verzichten sollte: Diese 10 großartigen Features sollte jedes MMORPG besitzen