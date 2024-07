So steht es um das neue MMORPG Tarisland einen Monat nach Release

Aktuell merkt man gut, was dem Spiel fehlt, weshalb es im Discord des MMORPGs viele gute Vorschläge gibt, welche die Entwickler umsetzen können, um das Spielerlebnis zu verbessern. Die nächste Season des Spiels muss dann zeigen, ob sich Tarisland langfristig etablieren kann, oder ob nach so kurzer Zeit wirklich schon Schluss ist.

Das Spiel hat in Amerika und Lateinamerika mit Spielerschwund zu kämpfen und so versuchten die Entwickler, die Server zusammen mit dem noch populären europäischen Server zu legen. Wie das ausging, könnt ihr hier lesen: Tarisland will eure Wartezeit reduzieren, doch statt zu spielen laggt ihr euch jetzt durch die Map

An Raid-Tagen laufen die Spieler aktuell die gleichen Raids wie seit Anfang des Spiels, nur eben auch in einer schwierigeren Version, mit mehr Mechaniken als zuvor.

