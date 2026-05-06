Macher von Crimson Desert schenken krankem Jungen „einen Moment, in dem er einfach nur ein Kind in einem Abenteuer sein durfte“

Die Entwickler von Crimson Desert haben einen kranken Jungen beschenkt und damit auch seine Eltern richtig glücklich gemacht.

Um wen geht es? Der junge Jax ist Fan von Crimson Desert. Immer wenn er es spielt, kann er die Welt um sich herum vergessen. Das freut auch die Eltern des Jungen, denn eigentlich ist das Leben von Jax von seiner Krankheit geprägt.

Der Bub leidet unter dem Angelman-Syndrom, eine „seltene genetische Veränderung auf Chromosom 15. […] Sie geht oft einher mit Entwicklungsverzögerungen, kognitiver Behinderung, überdurchschnittlicher Fröhlichkeit und einer stark reduzierten Lautsprachentwicklung“.

In Crimson Desert kann der Junge jedoch so frei sein, wie jeder Gamer es gerne ist.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Ein Video, das alles verändert

Wie ist Pearl Abyss auf den Jungen aufmerksam geworden? Die Mutter des Jungen freute sich so sehr, dass ihr Kleiner in Crimson Desert alles tun konnte, was er wollte, und dass er seiner Fantasie freien Lauf lassen durfte.

Deshalb nahm sie ein Video von dem glücklichen Moment auf und teilte es in den sozialen Medien. Das Video ging viral und auch in Korea bei Pearl Abyss sah man den kleinen Fan überglücklich durch Pywel laufen.

Doch es reichte für mehr als nur ein Lächeln in Korea, denn die Entwickler fassten sich einen Plan.

Was haben die Entwickler getan? Die Entwickler nahmen wohl Kontakt zu den Eltern auf, denn einige Zeit später erhielt der Junge ein Geschenk von Pearl Abyss. Im Paket war die Collector’s Edition des Spiels, die neben dem Titel selbst auch noch Zubehör wie eine echte Karte des Spiels enthält.

Die Edition ist dabei kein Schnapper und kostet auf Amazon derzeit 279,99 € in Deutschland. Auch eine Drachenstatue ist enthalten, die dem Jungen wohl gefallen hat. Seine Mutter reagierte auf das Paket besser, als wir es hier ausdrücken könnten:

„Sie schenkten ihm einen Moment, in dem es ihm an nichts fehlte. Einen Moment, in dem ihm keine Grenzen gesetzt waren. Einen Moment, in dem er einfach nur ein Kind sein konnte, das ein Abenteuer erlebt.“

Die Mutter ist den Entwicklern sehr dankbar für ihre Güte. Es berührt sie zutiefst, wie nett die Entwickler zu ihrem Jungen waren. So schreibt sie auf Facebook: „Das ist mein Sohn! Vielen Dank, dass ihr diese Geschichte geteilt habt! Es bedeutet mir sehr viel, dass Pearl Abyss so nett zu Jax war – sie verdienen wirklich große Anerkennung!“

Ob mit oder ohne Collector’s Edition, Crimson Desert begeistert seine Fans auf unerwarteten Wegen. So schleicht sie bei vielen ein Phänomen ein, das man zuletzt bei Skyrim gesehen hat, und das ist ein gutes Zeichen: Die Community hat ihr neues Skyrim gefunden und erklärt, wieso sie nach hunderten Stunden noch nicht genug hat