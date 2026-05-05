Die Community hat ihr neues Skyrim gefunden und erklärt, wieso sie nach hunderten Stunden noch nicht genug hat

Crimson Desert ist fast zwei Monate alt und die Spieler sind einfach glücklich mit dem Titel. Jetzt danken sie dem Entwickler für das besondere Open-World-Abenteuer.

Warum sind die Spieler so glücklich? Obwohl Crimson Desert sowohl bei Steam als auch bei Metacritic eher im 80er-Bereich bewertet ist, hat es seine treuen Fans längst gefunden. Für viele Spieler ist es fast schon unvorstellbar, dass es ein solches Spiel heutzutage noch gibt.

Auf Reddit bekundet beispielsweise Nutzer No-Astronaut-1238 seine Faszination für das Werk von Pearl Abyss. Ihm gefällt dabei ganz klar die Open World, die ihn in jeglicher Hinsicht überzeugt und so viele besondere Momente bietet, die man erleben darf.

Ganz nach dem Motto: “Nichts muss, alles darf” ist er nach 220 Spielstunden noch immer nicht fertig mit der Geschichte und befindet sich in Akt 10. Man darf also davon ausgehen, dass er sich vor allem um die Nebenmissionen, den Aufbau des eigenen Lagers und die Erkundung der Welt gekümmert hat, und er ist nicht allein.

Eines der besten Mounts bekommt ihr so:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Crimson Desert als Wunderwerk

Was macht Crimson Desert so gut? Für viele Fans ist Crimson Desert so etwas wie das Skyrim der 2020er geworden. Dazu trägt auch bei, dass die Hauptstory bei den Fans eher als Manko statt eines USPs angesehen wird und man sich deshalb auf die gelungene, offene Welt konzentriert.

Dort steckt die wahre Stärke von Crimson Desert, die Nutzer in hunderten Kommentaren auf Reddit in allen Facetten loben. Es geht im Open-World-Abenteuer für die Spieler weniger um den perfekt inszenierten Pfad ins Ziel, sondern um alles, was sich links und rechts hinter den Ecken verbirgt.

Wie drücken die Spieler das aus? Die Spieler von Crimson Desert versuchen, ihre Begeisterung auch selbst in Worte zu fassen. Ihr Lob klingt so:

No-Astronaut-1238: „Es ist nicht nur ein Spiel … es ist eine echte Erfahrung.“

Flipidyflapflop: „Zustimmung, als jemand, der seit dem NES spielt, ist CD definitiv etwas Besonderes. Es kam für mich absolut aus dem Nichts und ich bin aktuell 130 Stunden drin, in Kapitel 7 kurz vor Pailune. Ich kann nicht glauben, wie wunderschön die Gegend um Pailune mit den riesigen Bäumen, der neuen Tierwelt usw. ist. Das Spiel überrascht mich einfach jedes Mal, wenn ich spiele.“

jp189512: „Ich habe das Spiel angefangen, ohne zu erwarten, überhaupt alle Erfolge zu versuchen, aber nachdem ich es gespielt habe, denke ich, dass ich die 100 % anstreben werde, weil es wahrscheinlich in meinen Top 5 der Lieblingsspiele aller Zeiten ist.“

Crimson Desert hat die Spieler überzeugt und könnte auch über Jahre als Dauerbrenner wie Skyrim auf Steam fortbestehen. Wer sich einmal satt gesehen hat, kann das Spiel sogar ganz ungewohnt erleben: Versteckte Einstellung verwandelt Crimson Desert in Diablo V, lässt euch aus der Iso-Perspektive spielen