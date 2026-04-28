Versteckte Einstellung verwandelt Crimson Desert in Diablo V, lässt euch aus der Iso-Sicht spielen

In Crimson Desert könnt ihr mit einer Einstellung das Spiel komplett anders erleben und das funktioniert besser, als man denkt.

Was ist das für eine Einstellung? Die meisten Spieler fassen die Einstellungen im Reiter Barrierefreiheit wohl nie an. Doch dort versteckt sich bei Crimson Desert ausgerechnet die Funktion, die Kameraperspektive stark anzupassen.

Vielleicht habt ihr bei Crimson Desert schon mal so nah herangezoomt, bis ihr Kliff und seine Mitstreiter aus der Ego-Perspektive betrachten konntet. In den Einstellungen könnt ihr jedoch genau das Gegenteil erwirken.

Stellt ihr dort die richtigen Dinge ein, betrachtet ihr euren Hauptcharakter aus der Vogelperspektive. Das sieht dann etwa so aus, als würdet ihr bereits Diablo V spielen. Auch Kämpfen ist damit möglich.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Besser als gedacht

Wie funktioniert der Modus? Dass Crimson Desert aus der Iso-Perspektive gespielt werden würde, hätten die Entwickler wohl nicht gedacht. Dennoch funktioniert das Open-World Adventure besser als gedacht, trotz der Diablo-Perspektive.

In zwei Videos zeigt ein Nutzer auf Reddit und YouTube wie das Spiel damit aussieht:

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Im Kampf scheint die Perspektive gar keinen negativen Einfluss zu haben. Dinge wie Zielführung, das Ausführen von Angriffen und auch Ausweichen scheinen trotz der “komischen” Perspektive gut zu funktionieren. Vielleicht wird der eine oder andere Boss dank der erweiterten Übersicht damit sogar leichter.

Wo es jedoch noch Probleme gibt, ist beim Blocken und beim Zielen mit dem Bogen. Beides zentriert die Kamera, was die Iso-Perspektive komplett unterbricht. Auch problematisch sind Blätter und Bäume, die nicht wie in einem “normalen” isometrischen Spiel ausgeblendet werden, wenn der Charakter unter dem Blattwerk verschwindet.

Welche Einstellung muss man dafür treffen? Um Crimson Desert auch mal aus der Vogelperspektive zu spielen, müsst ihr zunächst in die Einstellungen der Barrierefreiheit gehen. Dort verstecken sich die Regler für Kamera-Sichtweite und Kameraabstand. Stellt die Kamera-Sichtweite auf 0 und den Kameraabstand auf 100.

Merkt euch vorher aber, wie ihr Crimson Desert bislang gespielt habt. Der Standardwert für die beiden Einstellungen sollte jedoch bei 50 liegen.

Da die Einstellungen bereits den Grundstein gelegt haben, wäre es denkbar, dass in Zukunft auch Modifikationen Crimson Desert noch besser in Diablo V verwandeln und die derzeitigen Probleme lösen. Wenn ihr auch Interesse an Mods für das Open-World Adventure habt, dann findet ihr hier eine Anleitung zur Installation: Crimson Desert Mods: Kann man welche installieren und sind sie erlaubt?