Crimson Desert: Mod-Support – Was ist möglich?

Crimson Desert ist ein umfangreiches, neues Action-Adventure. Viele Spieler fragen sich daher, ob man auch Mods nutzen kann. Hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Kann man in Crimson Desert offiziell Mods nutzen? Nein, zumindest nicht zum Start. Marketing-Chef Will Powers erklärte in einem Interview (via YouTube), dass es zum Release vorerst keinen offiziellen Mod-Support geben wird. Das sei eine Frage, mit der sich das Team nach dem Launch am 19. März 2026 beschäftigen würde.

Ob es zum Launch andere, inoffizielle Wege geben wird, Mods zu nutzen und zu installieren, bleibt abzuwarten. Wir aktualisieren daher unseren Artikel stetig, sobald es Neuigkeiten gibt.

Bedenkt dabei: Mods bringen immer eine gewisse Gefahr mit sich, das Spiel zu zerstören. Crimson Desert ist zum Release zwar erst einmal ein reines Singleplayer-Spiel, aber Mods zu installieren, das birgt immer ein Risiko, sich den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem PC kaputt zu machen.

Mod-Support in Crimson Desert: Ja oder nein?

Wie stehen die Chancen auf offizielle Mods? Ob es in Zukunft eine offizielle Unterstützung oder entsprechende Tools für Mods in Crimson Desert geben wird, ist derzeit unklar. Powers fragte die Community im Interview auch, wofür sie den Support überhaupt wolle und ob es ihnen nur darum ginge, als Shrek in der Welt von Crimson Desert herumlaufen zu können.

Ausschließen würde er einen offiziellen Support aber nicht, es wäre vorerst aber auch keine Priorität. Dennoch sei das Ganze ein Thema, das Powers und das Team definitiv nicht ausschließen werden. Im Interview sagt er dazu:

Es gibt genug Inhalte, um euch beim Start zu beschäftigen, und lasst uns dieses Gespräch nach dem Start noch einmal aufgreifen und sehen, wie es aussieht, denn persönlich finde ich die Idee des Modding nicht schlecht. Aber macht es für dieses Spiel Sinn? Oder haben wir genug Features hinzugefügt, damit jemand das machen kann?

Ebenso müsste sich die Frage stellen, ob man Mods im Spiel haben möchte, sobald doch Multiplayer-Features ihren Platz finden würden. Doch das sei alles Zukunftsmusik und man konzentriere sich vor allem auf einen sauberen Launch.

Gerade eine Schwäche des Spiels würden viele Spieler sicherlich gern über Mods aus ihrer Sicht verbessern oder ausmerzen. Doch die Entwickler beziehen Stellung zu den eher negativen Meinungen zu diesem Teil des Spiels und sagen sogar, dass es genau so sein muss und nicht anders: Crimson Desert leidet unter großer Schwäche, Entwickler sagen: Dahinter steckt ein Plan