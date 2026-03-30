Crimson Desert: Die 5 besten Mods auf NexusMods

Crimson Desert bietet ein gigantisches Singleplayer-Abenteuer mit unzähligen Stunden Spielzeit. Damit euer Erlebnis aber herausragend wird, könnt ihr euer Spiel mit Mods erweitern. Welche zu den Besten gehören, zeigen wir euch hier.

Gibt es Risiken beim Installieren von Mods? Ja, die gibt es, denn aktuell existiert kein offizieller Mod-Support von Pearl Abyss, den Entwicklern von Crimson Desert. Wer sein Spiel also aufpeppen will, muss auf Drittanbieterseiten wie NexusMods zurückgreifen.

Auch wenn die meisten Mods dort „sicher“ sind, können sie euren Spielstand korrumpieren und so viele Stunden zunichtemachen. Wer also sein Spiel modifizieren will, sollte immer ein Backup seiner Spieldatei bereithalten – diese findet ihr im Benutzerverzeichnis unter AppData -> C:\Benutzer\[Euer Benutzername]\AppData\Local\Pearl\CD\Saved.

Solltet ihr zudem generell Mods nutzen wollen, dann nur auf Plattformen, die jahrelang etabliert sind – ihr lauft sonst Gefahr, euch einen Virus einzufangen.

Wir zeigen euch nun 5 starke Mods auf NexusMods, mit denen ihr euer Spielerlebnis drastisch verbessern könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Mods springen:

Beachtet, dass ihr Mods auf eigene Gefahr herunterladet. Wir geben in unserer Liste nur Empfehlungen, die Haftung für Schäden an euren Spielständen übernehmt ganz allein ihr.

Inventory Expander

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Die Mod „Inventory Expander“ erhöht euer Inventar auf bis zu 999 Plätze. Damit habt ihr genügend Lagerplatz in euren Taschen, viele Items zu sammeln. Die Mod berücksichtigt zudem auch die freischaltbaren Lagerplätze durch Händler sowie Quests – diese könnt ihr also ebenfalls verdienen und weiter euer Lager ausbauen.

Swiss Knife Save Editor

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Die Mod „Swiss Knife Save Editor“ macht genau das, was ihr Name sagt, sie modifiziert euren Speicherstand. Möchtet ihr spezielle Items freischalten, Mounts besitzen oder sogar Quests abschließen? Mit dieser Mod könnt ihr all das und noch viel mehr.

Vor allem, wenn ihr eine verbuggte Quest entdeckt und euch Belohnungen nicht spendiert werden oder ihr doch in einem neuen Spieldurchlauf durchstarten möchtet, aber nicht alles wieder ergrinden wollt. Mit dem Save Editor habt ihr freie Hand darüber, wie euer Spielstand aussieht.

CDCamera

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Die CDCamera ist ein Tool, um eure Kamera im Spiel anzupassen. Sie kann die Entfernung zu eurem Charakter in 3rd-Person, die FOV oder auch den Zoom in Kämpfen verändern, damit ihr ein immersives Erlebnis in Pywel genießen könnt

Crimson Dersert Visual Redux Reshade

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Wer Crimson Desert gezockt hat, wird wahrscheinlich die dunklen Schatten sowie grellen Farben der Gräser nicht übersehen haben. Einige User finden diese nicht schön genug und deshalb kommt Visual Redux Reshade daher. Diese Mod passt die Farbbalance an, reduziert grelle Farben und düstere Schatten und ermöglicht so eine realistischere Erfahrung.

Die besten Grafikeinstellungen für Crimson Desert ohne Mods findet ihr hier:

Mehr zum Thema Crimson Desert: Die besten Einstellungen für die meisten FPS von Benedikt Schlotmann

Fat Stacks

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Fat Stacks ist eher ein QoL-Feature, das euch beim Looten unterstützen soll. Mit ihr könnt ihr nämlich Items stapeln und das in viel größeren Ausmaßen. Bis zu 9999 Items lassen sich in einer Lagerkachel stapeln und sorgen so dafür, dass ihr noch mehr Platz in euren Taschen sparen könnt.

Wie kann ich die Mods installieren? Jede Mod hat auf ihrer Seite meist eine Anleitung parat, der ihr folgen könnt, um die Mod dann auch zu installieren. Schaut also im Reiter „Description“ und scrollt soweit runter, bis der Mod-Autor erklärt, wie ihr die Modifikation implementieren könnt.

Das waren die derzeit besten Mods auf NexusMods. Habt ihr andere Favoriten oder zockt ihr lieber ohne inoffizielle Erweiterungen? Crimson Desert bieten zudem viele Mounts, doch diese müsst ihr erst alle freischalten. Wie das geht, erfahrt ihr hier in unserer Liste: Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind