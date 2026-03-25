Crimson Desert: Die besten Einstellungen für die meisten FPS

MeinMMO erklärt die besten Einstellungen für Crimson Desert. Wir zeigen euch, worauf ihr achten müsst und wie ihr am meisten FPS bekommt.

Ihr wollt aus dem Action-Adventure noch ein paar mehr FPS herausholen und sucht dafür die besten Einstellungen, ohne dass dafür die Grafikqualität leiden muss? Wir stellen euch die besten Optionen vor und erklären, wo ihr am meisten Performance sparen könnt.

Grundsätzlich empfehlen wir euch außerdem einen Blick in die Systemanforderungen von Crimson Desert, bevor ihr euch mit den Einstellungen auseinandersetzt.

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Allgemeine Tipps und Hinweise:

Crimson Desert benötigt überraschend wenig Videospeicher. Selbst bei hoher Texturqualität kamen wir nie über 6,5 GB VRAM bei WQHD. Im Test kam eine RX 9070 mit 16 GB VRAM zum Einsatz.

Das Spiel belastet die Grafikkarte stark, der Prozessor ist im Spiel nicht ganz so wichtig und wird nicht ausgelastet.

Die größten Auswirkungen auf die Grafikqualität haben Raytracing und Beleuchtungsqualität. Während Raytracing selbst nur bedingt Auswirkungen auf die FPS hat, bricht die Leistung mit Ray Generation / Ray Reconstruction drastisch ein.

FSR/DLSS lässt die Framerate zwar nicht deutlich steigen, stabilisiert sie aber. Mit FRS/DLSS bekommt ihr konstante und stabile FPS, ohne Upscaling schwanken die FPS im Spiel deutlich stärker.

Schatten- und Beleuchtungseffekte haben starke Auswirkungen auf die Leistung. Reduziert hier die Einstellung, wenn ihr FPS gewinnen wollt.

Beim Verwenden von FSR gibt es laut Entwickler derzeit noch Probleme mit Wettereffekten wie Regen. Das soll mit einem Bugfix behoben werden (Stand: 25.03.2026).

Beste Einstellungen: Video

Bildschirmmodus: Vollbild (exklusiv) Auswirkung: Niedrig Warum: Der exklusive Vollbildmodus gibt dem Spiel die Priorität über Windows-Hintergrundprozesse. Das sorgt für die stabilsten Frametimes und verhindert meist Probleme mit Overlays oder anderen Programmen.

Anzeige: Hauptmonitor auswählen Auswirkung: Keine Warum: Stellt sicher, dass das Spiel auf dem Monitor mit der höchsten Bildwiederholrate (Hz) läuft.

Hauptmonitor auswählen Auflösung: Nativ von eurem Monitor Auswirkung: Hoch Warum: Die Auflösung ist der größte Faktor für die GPU-Last. Wählt immer die native Auflösung des Monitors und passt die Performance lieber über Upscaling (DLSS/FSR) an, anstatt die Auflösung zu senken, da das Bild sonst unscharf wird.

Nativ von eurem Monitor V-Sync: Aus Auswirkung: Gering Warum: V-Sync verhindert Screen-Tearing (Zerreißen des Bildes), fügt aber spürbaren Input-Lag hinzu. Wer einen Monitor mit G-Sync oder FreeSync hat, sollte V-Sync im Spiel unbedingt deaktivieren, weil der Monitor die Aufgabe dann übernimmt.

Aus Hochskalierter Modus: NVIDIA DLSS (NVIDIA) / FSR (AMD) Auswirkung: Hoch Warum: Die KI-gestützten Verfahren berechnen das Bild intern in einer niedrigeren Auflösung und skalieren es hoch. Beide bringen einen massiven FPS-Schub.

NVIDIA DLSS (NVIDIA) / FSR (AMD) Hochskalierte Auflösung: Qualität (Quality) Auswirkung: Mittel Warum: Der Modus “Qualität” bietet die beste Balance. Das Bild sieht oft sogar ruhiger und schärfer aus als das Original, während man deutlich mehr FPS herausholt. “Performance” sollte man nur bei sehr schwacher Hardware nutzen.

Qualität (Quality) Frame Generation: Bei Bedarf Auswirkung: Massiver FPS-Boost Warum: Erzeugt künstliche Zwischenbilder. Die FPS-Anzeige kann sich deutlich verbessern, aber das Spielgefühl (Latenz) verbessert sich nicht im gleichen Maße. Ideal für Story-Spiele, weniger für kompetitive Shooter.

Bei Bedarf FSR Ray Generation/ DLSS Ray Reconstruction: Aus Auswirkung: Hoch Warum: Bei uns hat die Einstellung die Performance massiv einbrechen lassen. Lasst die Einstellung am besten deaktiviert und verzichtet auf ein paar Details.

Aus HDR (High Dynamic Range): Ein (falls der Monitor HDR beherrscht) Auswirkung: Minimal Warum: Erweitert das Farbspektrum und die Helligkeitsunterschiede enorm. Es kostet kaum Leistung, erfordert aber einen guten Monitor (mind. HDR 600), da das Bild sonst “ausgewaschen” wirken kann.

(falls der Monitor HDR beherrscht) Kontrast: Standard / 50 Performance-Auswirkung: Keine Warum: Dies ist eine rein visuelle Präferenz. Zu hoher Kontrast lässt Details in dunklen Ecken verschwinden (“Black Crushing”).

Standard / 50

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Beste Einstellungen: Grafik

Voreinstellung: Benutzerdefiniert Auswirkung: Keine

Benutzerdefiniert Modellqualität: Hoch Auswirkung: Mittel Warum: Bestimmt die Anzahl der Polygone von Objekten und Charakteren. Auf “Hoch” bleiben Silhouetten auch aus der Ferne rund und detailliert, ohne die CPU zu stark zu belasten.

Hoch Texturqualität: Abhängig vom VRAM eurer Grafikkarte Auswirkung: Niedrig (Solange der Grafikspeicher reicht) Warum: Texturen kosten kaum Rechenleistung, verbrauchen aber Videospeicher (VRAM). Wenn die GPU genug Speicher hat, könnt ihr die Einstellung ruhig hochstellen.

Abhängig vom VRAM eurer Grafikkarte Schattenqualität: Mittel / Hoch Auswirkung: Hoch Warum: Einer der größten Performance-Fresser. “Mittel” bietet oft scharfe Schatten in der Nähe und spart massiv Rechenkraft gegenüber “Ultra”, wo Schatten bis in die weiteste Ferne berechnet werden.

Mittel / Hoch Raytracing: Aus / Ein (mind. RX 6000 / RTX 2000) Auswirkung: Hoch Warum: Berechnet physikalisch korrekte Lichtstrahlen. Sieht toll aus, reduziert jedoch die Performance. Die Verluste fallen aber geringer aus als bei anderen Spielen.

Aus / Ein (mind. RX 6000 / RTX 2000) Beleuchtungsqualität: Hoch Auswirkung: Mittel Warum: Regelt die Komplexität von Lichtquellen. “Hoch” sorgt für eine glaubwürdige Atmosphäre, ohne die Grafikkarte so stark zu fordern wie Raytracing.

Hoch Reflexionsqualität: Mittel Auswirkung: Mittel bis Hoch Warum: Bestimmt, wie detailliert sich die Welt in Pfützen oder Fenstern spiegelt. “Mittel” nutzt meist Screen Space Reflections (SSR), was gut aussieht und die FPS schont.

Mittel Verbesserte Wettereffekte: Mittel Auswirkung: Mittel Warum: Beeinflusst Partikel wie Regen oder Schnee. Zu hohe Einstellungen können besonders in stürmischen Szenen die Performance kurzzeitig einbrechen lassen.

Mittel Wasserqualität: Mittel Auswirkung: Mittel Warum: Regelt Wellengang und Transparenz. Da man nicht permanent im Wasser ist, lässt sich hier gut Leistung sparen, ohne dass die Optik der restlichen Welt leidet.

Mittel Laubdichte: Mittel / Hoch Auswirkung: Mittel bis Hoch Warum: Bestimmt, wie viel Gras und Gebüsch gerendert wird. In Waldgebieten kann „Ultra“ die CPU stark fordern. „Mittel“ verhindert oft das störende „Aufploppen“ von Gras, welches bei niedriger Qualität auftritt.

Mittel / Hoch Volumetrische Nebelqualität: Niedrig / Mittel Auswirkung: Hoch Warum: Erzeugt dichte Lichtstrahlen und Nebelschwaden. Sieht toll aus, ist technisch aber extrem aufwendig. Eine Stufe niedriger bringt oft einen dicken FPS-Gewinn.

Niedrig / Mittel Effektqualität: Mittel Auswirkung: Mittel (spürbar bei Kämpfen) Warum: Regelt Explosionen und Funkenflug. Auf „Mittel“ bleibt das Spiel auch in hitzigen Gefechten stabil, während „Hoch“ hier oft zu Rucklern führt.

Mittel Simulationsqualität: Mittel Auswirkung: Hoch (CPU-Last) Warum: Beeinflusst die Physik von Stoffen, Trümmern oder KI-Verhalten. Diese Einstellung belastet vor allem den Prozessor.

Mittel Nachbearbeitungseffektqualität: Mittel Auswirkung: Gering bis Mittel Warum: Fasst Effekte wie Schärfentiefe, Bewegungsunschärfe und Bloom zusammen. Ein mittlerer Wert sorgt für einen cineastischen Look, ohne das Bild zu “verwaschen”.

Mittel

In folgendem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Informationen, die wir zu ARC Raiders bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht