Crimson Desert läuft bei euch nicht, wenn ihr die falsche Grafikkarte habt, das hatten die Entwickler bisher verschwiegen

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2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert läuft bei euch nicht, wenn ihr die falsche Grafikkarte habt, das hatten die Entwickler bisher verschwiegen

Wer Crimson Desert spielen möchte, darf einen bestimmten Grafikkarten-Typ nicht verwenden. Denn dann startet das Spiel nicht. Die Entwickler haben mittlerweile bestätigt, dass Grafikkarten von Intel nicht unterstützt werden. Das ist ärgerlich für die Spieler, dürfte aber nur einen Bruchteil aller PC-Spieler betreffen. Denn die Verbreitung von Intel-Grafikkarten ist sehr gering.

Crimson Desert ist am 19. März 2026 offiziell erschienen, doch einige Spieler können das Spiel nicht starten. Denn bestimmte Grafikkarten von Intel werden nicht unterstützt und tauchen auch nicht in den offiziellen Systemanforderungen von Crimson Desert auf.

Die Entwickler haben das Problem mittlerweile bestätigt und die Spieler dazu aufgefordert, eine Rückerstattung zu nutzen. Ob die Grafikkarten von Intel irgendwann unterstützt werden, ist nicht bekannt.

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Mit Intel ARC lässt sich Crimson Desert nicht starten

Welche Spieler werden ausgeschlossen? Laut offiziellem Statement auf Discord funktioniert Crimson Desert nicht auf Intel-ARC-Grafikkarten:

„Crimson Desert“ unterstützt derzeit keine Intel-Arc-Grafikkarten. Falls Sie das Spiel in der Erwartung gekauft haben, dass Intel Arc unterstützt wird, informieren Sie sich bitte über die Rückerstattungsrichtlinien der Plattform, auf der Sie das Spiel erworben haben, um zu erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Was sind das für Grafikkarten? Intel veröffentlichte seine ARC-Grafikkarten unter dem Codewort „Alchemist“ Ende 2022. Damit sind die Karten mittlerweile über 3 Jahre auf dem Markt. Trotzdem fristen die Karten eher ein Schattendasein, da sich Intel lieber auf die Entwicklung von Prozessoren und Rechenzentren fokussiert. Selbst die derzeit schnellste GPU (ARC A770) liegt maximal auf dem Niveau einer RTX 4060 / RX 7600 und das ist der derzeitige Einstiegsbereich bei Grafikkarten.

Wie viele Spieler sind betroffen? Laut Hardware Survey von Steam liegt der Anteil zwischen 0,1 und 0,3 %. Das ist im Vergleich zu AMD und Nvidia ein Bruchteil der Spieler, die auf Steam unterwegs sind. Viele Spieler dürften daher nicht betroffen sein und der Marktanteil dürfte auch in den nächsten Monaten kaum weiter wachsen, da Intel angeblich die 2. Generation von ARC, die ursprünglich Anfang 2026 kommen sollte, verschoben haben soll.

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Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und ist im März 2026 erschienen. MeinMMO verrät euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Release, Trailer, Demo und Editionen – Alle Informationen zur Rollenspiel-Hoffnung 2026

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