Crimson Desert Systemanforderungen: Ihr braucht keine schnelle Grafikkarte, jedoch jede Menge Platz

Die Systemanforderungen für Crimson Desert sind bekannt. MeinMMO stellt euch vor, welche Hardware ihr für das Action-Spiel auf Steam benötigt.

Entwickler Pearl Abyss hat die Systemanforderungen für das neue Action-Spiel Crimson Desert auf Steam vorgestellt. Die gute Nachricht zuerst: Ein Highend-System ist keine Pflicht, wenn ihr das Action-Spiel in wenigen Wochen spielen wollt.

Aber: Ihr benötigt reichlich Platz auf eurer Festplatte oder SSD, damit ihr es überhaupt spielen könnt.

Crimson Desert Systemanforderungen: Eine SSD ist Pflicht, eine schnelle Grafikkarte weniger

So sehen die Anforderungen aus: Crimson Desert setzt keinen Highend-PC voraus, wenn ihr das Spiel über Steam spielen wollt. Mit der beliebtesten Grafikkarte auf Steam laut Hardware Survey, der RTX 4060, dürftet ihr keine großen Probleme haben, ähnliches gilt auch für den Prozessor.

Was ihr hingegen braucht, ist jede Menge Platz: Crimson Desert benötigt 135 GB freien Speicherplatz und das ist nicht gerade wenig. Eine SSD wird laut Entwicklern ebenfalls empfohlen. Grundsätzlich könnt ihr das Spiel vermutlich auch auf einer Festplatte (HDD) installieren, dann habt ihr aber spürbar längere Ladezeiten.

Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Prozessor Ryzen 5 2600X / i5-8500 Ryzen 5 5600 / i5-11600K Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB Grafikkarte RX 6500 XT / GTX 1060 RX 6700 XT / RTX 2080 Speicher 135 GB 135 GB

Wo kann man Crimson Desert sonst noch spielen? Crimson Desert soll zeitgleich für Playstation 5, Xbox Series X|S, MacOS, GeForce Now und PC erscheinen. Das heißt, ihr könnt Crimson Desert alternativ auf der PS5 spielen, wenn euer Computer doch nicht flott genug ist.

Alternativ könnt ihr Crimson Desert über Steam kaufen und anschließend über GeForce Now streamen – eine entsprechend flotte Internetleitung vorausgesetzt.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und erscheint im März 2026. MeinMMO verrät euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Release, Trailer, Demo und Editionen – Alle Informationen zur Rollenspiel-Hoffnung 2026