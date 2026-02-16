Crimson Desert Systemanforderungen: Ihr braucht keine schnelle Grafikkarte, jedoch jede Menge Platz

ServiceTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert Systemanforderungen: Ihr braucht keine schnelle Grafikkarte, jedoch jede Menge Platz

Die Systemanforderungen für Crimson Desert sind bekannt. MeinMMO stellt euch vor, welche Hardware ihr für das Action-Spiel auf Steam benötigt.

Entwickler Pearl Abyss hat die Systemanforderungen für das neue Action-Spiel Crimson Desert auf Steam vorgestellt. Die gute Nachricht zuerst: Ein Highend-System ist keine Pflicht, wenn ihr das Action-Spiel in wenigen Wochen spielen wollt.

Aber: Ihr benötigt reichlich Platz auf eurer Festplatte oder SSD, damit ihr es überhaupt spielen könnt.

Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Crimson Desert Systemanforderungen: Ihr braucht keine schnelle Grafikkarte, jedoch jede Menge Platz Crimson Desert stellt schon wieder neue Features vor, die reichen aus, um ein ganzes Spiel zu füllen Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Crimson Desert könnte eines der aufregendsten neuen Spiele 2025 werden – Ein Trailer zeigt, warum sich viele Gamer darauf freuen ArcheAge Chronicles wandelt auf den Spuren von New World und Crimson Desert, irritiert damit viele Fans von MMORPGs „Spiel verdient den Hype“ – Crimson Desert zeigt überraschend fast 1 Stunde Gameplay, begeistert damit die Fans Im neuen Spiel der Entwickler von Black Desert verwandeln sich Hügel in gefährliche Monster Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Crimson Desert Systemanforderungen: Eine SSD ist Pflicht, eine schnelle Grafikkarte weniger

So sehen die Anforderungen aus: Crimson Desert setzt keinen Highend-PC voraus, wenn ihr das Spiel über Steam spielen wollt. Mit der beliebtesten Grafikkarte auf Steam laut Hardware Survey, der RTX 4060, dürftet ihr keine großen Probleme haben, ähnliches gilt auch für den Prozessor.

Was ihr hingegen braucht, ist jede Menge Platz: Crimson Desert benötigt 135 GB freien Speicherplatz und das ist nicht gerade wenig. Eine SSD wird laut Entwicklern ebenfalls empfohlen. Grundsätzlich könnt ihr das Spiel vermutlich auch auf einer Festplatte (HDD) installieren, dann habt ihr aber spürbar längere Ladezeiten.

MinimumEmpfohlen
BetriebssystemWindows 10 64-bitWindows 10 64-bit
ProzessorRyzen 5 2600X / i5-8500Ryzen 5 5600 / i5-11600K
Arbeitsspeicher16 GB16 GB
GrafikkarteRX 6500 XT / GTX 1060RX 6700 XT / RTX 2080
Speicher135 GB135 GB

Wo kann man Crimson Desert sonst noch spielen? Crimson Desert soll zeitgleich für Playstation 5, Xbox Series X|S, MacOS, GeForce Now und PC erscheinen. Das heißt, ihr könnt Crimson Desert alternativ auf der PS5 spielen, wenn euer Computer doch nicht flott genug ist.

Alternativ könnt ihr Crimson Desert über Steam kaufen und anschließend über GeForce Now streamen – eine entsprechend flotte Internetleitung vorausgesetzt.

Mehr zum Thema
1
Chinesischer Roboter erzeugt Hitze und bewegt sich wie ein Mensch, doch der Preis zeigt: Ist nur was für Reiche
von Johanna
2
Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt
von Benedikt Schlotmann
3
Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam
von Benedikt Schlotmann

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und erscheint im März 2026. MeinMMO verrät euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Release, Trailer, Demo und Editionen – Alle Informationen zur Rollenspiel-Hoffnung 2026

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Arbeitsspeicher Unsplash

Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam

Der Roboter von DroidUp

Chinesischer Roboter erzeugt Hitze und bewegt sich wie ein Mensch, doch der Preis zeigt: Ist nur was für Reiche

Titelbild Steam und Hardware

Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt

Titelbild Benddikt Switch OLED Neu

Ich habe hunderte Stunden mit meiner Switch verbracht: Wie geht es dem OLED-Display nach 4 Jahren?

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx