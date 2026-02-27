Sony bringt bald Grafik-Update für etliche PS5-Spiele, doch nicht alle Gamer haben etwas davon

Sony bringt im März 2026 ein Update für die PS5 Pro, damit etliche Spiele deutlich besser aussehen. Dahinter steckt die Technik PSSR, die auf die neuste Version von AMD verbessert wird. Wer noch auf einer PS5 spielt, hat jedoch nichts davon. Denn PSSR ist exklusiv für die Pro-Konsole verfügbar.

Sony hat in seinem eigenen Blog offiziell bekannt gegeben, dass man eine aktualisierte Version von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) verteilen möchte. Bei PSSR handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, die Spiele in niedriger Auflösung berechnet und dann hochskaliert. Das spart insbesondere Rechenleistung und sorgt für höhere FPS.

Ab Mitte März sollen etliche Spiele mit der neuen Version von PSSR verbessert werden. Sony setzt dann bei PSSR auf AMDs FSR 4, die bereits auf Gaming-PCs zum Einsatz kommt. Eine Liste aller PC-Spiele, die FSR 4 unterstützen, findet ihr auf MeinMMO.

Wichtig ist jedoch, dass Sony nicht einfach FSR 4 auf die PS5 übernimmt. Die Firma hinter der PS5 kopiert nicht einfach die PC-Technologie, sondern hat seine Upscaling-Technologie speziell für die PS5 Pro entwickelt.

PSSR macht ab März 2026 die Spiele auf der PS5 Pro hübscher, nicht auf der PS5

Welche Spiele sollen besser aussehen? Das erste Spiel, welches direkt zum Release auf die verbesserte Version von PSSR setzt, ist das Horror-Spiel Resident Evil Requiem. Einen Ersteindruck zu Resident Evil lest ihr auf MeinMMO. Ab März 2026 sollen dann weitere Spiele folgen, die das Upgrade ebenfalls erhalten sollen.

Laut Sony sollen zum aktuellen Zeitpunkt (27. Februar 2026) über 50 Titeln auf der PS5 Pro PSSR nutzen, um die Auflösung und Bildqualität zu verbessern. PSSR sorgte bereits für eine deutliche Verbesserung der Grafik-Qualität, wie damals etliche Tester berichteten.

Was bringt das Upgrade? Durch das Upscaling sehen Spiele in der Regel verwaschener aus, als wenn sie nativ berechznet werden. Sony erklärte in seinem Blogpost, dass „einige Spiele deutlich schärfere Grafiken aufweisen könnten“.

Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass der Unterschied zwischen FSR 3 und der neueren Version FSR 4 auf dem PC deutlich sichtbar ist. Daher dürften auch viele PS5-Spiele auf der Pro-Konsole von der Verbesserung stark profitieren.

Wer profitiert nicht davon? PSSR kommt ausschließlich auf der PS5 Pro zum Einsatz und das Upgrade auf FSR 4 kommt ebenfalls nur auf die PS5 Pro. Besitzt ihr eine PS5, egal ob altes Modell, Slim-Modell oder Digital Edition, bekommt ihr das Upgrade von PSSR nicht auf eure Konsole.

Die steigenden Preise für RAM und Speicher treffen mittlerweile auch Spielekonsolen. Um die steigenden Preise abzufangen, hat Sony vor allem einen Blick auf aktuelle PS5-Spieler geworfen, die man in Zukunft stärker zur Kasse bitten möchte. Den Preis der Konsolen selbst will man wohl erst einmal nicht anfassen: Sony hat eine Lösung für steigende RAM-Preise gefunden: Man lässt treue PS5-Spieler einfach mehr zahlen