Sony hat eine Lösung für steigende RAM-Preise gefunden: Man lässt treue PS5-Spieler einfach mehr zahlen

Sony überlegt gerade, die hohen RAM-Preise abzufangen, indem man PS5-Spieler stärker bezahlen lässt, anstatt die Hardware teurer zu machen.

Die steigenden Preise für RAM und Speicher treffen mittlerweile auch Spielekonsolen. Mittlerweile hat sich Lin Tao, finanzielle Geschäftsführerin bei Sony (CFO), gemeldet. Im Earning Call zum letzten Quartalsbericht (PDF-Datei) Anfang Februar 2026 erklärte sie, wie man mit den hohen Preisen umgehen wolle. Davon berichtet unter anderem das englischsprachige Magazin Pushsquare.com.

Um die steigenden Preise abzufangen, hat man vor allem einen Blick auf aktuelle PS5-Spieler geworfen, die man in Zukunft stärker zur Kasse bitten möchte. Den Preis der Konsolen selbst will man wohl erst einmal nicht anfassen.

PS Plus und PS5-Spiele könnten bald deutlich teurer werden

Was genau plant man? Laut Tao plane das Unternehmen, die steigenden Kosten durch die „Monetarisierung der installierten Basis“ auszugleichen. Das bedeutet, dass man nicht die Konsolen teurer machen, sondern stattdessen die Bestandskunden stärker belasten möchte. Wie genau, das erklärte Tao nicht, aber sie sprach von steigenden Software- und Netzwerkeinnahmen.

Wir können daher davon ausgehen, dass es früher oder später kräftige Preiserhöhungen bei PS Plus geben könnte oder dass Sony die Gebühren/Preise für seine Spiele erhöhen wird. Ob das viele Spieler auf Dauer mitmachen, ist noch eine andere Frage.

Denn Spieler haben sich in der Vergangenheit von solchen Preiserhöhungen wenig begeistert gezeigt. So wurde der Preis vom Game Pass vor ein paar Monaten ebenfalls erhöht und das sorgte für wütende Reaktionen von Abonnenten und für etliche Kündigungen von enttäuschten Nutzern.

Diebe haben es schon länger auf RAM und andere Hardware abgesehen. Jetzt setzt ein Hersteller auf Änderungen, um die Hardware vor Betrügern zu schützen. Ob das wirklich hilft, ist eine andere Frage. Denn ein wichtiges Problem löst man damit nicht so einfach: RAM-Diebe und Betrüger sind so dreist geworden, dass ein Hersteller jetzt auf einen neuen Trick setzt, um euch zu schützen

Gummipuppe
#1254794

Ich hatte jetzt knapp 3 Monate kein Plus, weil der Black Friday „Deal“ lächerlich und intransparent war und erst zum chinesischen Neujahrsfest wieder zugeschlagen, als Premium auf unter 100 Euro rabattiert wurde. Eines haben mir die 3 Monate jedoch deutlich gezeigt, ich brauche nicht mehr zwingend Plus, bin nur deshalb schwach geworden, weil ich das Angebot als wirklich gut empfinde und sicherlich das eine oder andere Coop/PvE MMO mal wieder mit Freunden spielen und nachholen möchte. Doch eine überbordende Preistreiberei, vor allem weil ich grundsätzlich nur an Coop MP interessiert bin, gehe ich zu keiner Zeit mehr mit. Ebenfalls bei den Spielen selbst – sich Games nur noch ab dem ersten Sale zu kaufen, kann man sich wunderbar aneignen.

