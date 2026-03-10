Crimson Desert zeigt endlich Specs für die PS5 und bestätigen das, was viele befürchtet haben

Crimson Desert hat ausführliche technische Informationen zur PC- und PS5-Version vorgestellt. Doch auf der PS5 müsst ihr wohl einige Abstriche machen, wenn es um die Performance geht.

Entwickler Pearl Abyss hat auf X.com detaillierte Spezifikationen zu PC, Konsolen, Macintosch und ASUS Rog Ally X vorgestellt.

Neben umfangreichen Details zur PC-Version hat Pearl Abyss außerdem auch Details zur PS5-Version veröffentlicht. Konkret wissen wir jetzt, welche FPS-Werte wir in etwa auf der PS5 und der PS5 Pro erwarten dürfen.

Wichtig ist, dass es sich dabei erst einmal nur um die Spezifikationen des Herstellers handelt. Konkretes Gameplay auf der PS5 gibt es bisher noch nicht.

Das ist auch ein Grund, warum viele Spieler befürchten, dass die PS5-Version technisch Probleme haben könnte. Die vorgestellten Specs bestätigen jetzt die Befürchtungen, dass wir eben kein Spiel bekommen, dass ihr mit 120 FPS auf der PS5 Pro spielen werdet.

Selbst auf der PS5 Pro mit Upscaling maximal mit 60 FPS

Offiziell ist die PS5 Pro die derzeit leistungsstärkste Konsole von Sony: Laut offiziellem PlayStation-Blog sind mit HDMI 2.1 in 4K bis zu 120 FPS möglich und die Konsole unterstützt offiziell 8K mit 60 FPS.

Wie sieht es auf der PS5 Pro aus? Laut offiziellen Konsolen-Spezifikationen ist Crimson Desert aber weit davon entfernt, auf der PS5 Pro mit 120 FPS zu laufen: Im Performance-Modus werden 60 FPS in 4K mit starkem Upscaling (von Full-HD) angepeilt, in Qualität sind nativ mit Raytracing maximal 30 FPS möglich. Ohne die verbesserte PSSR-Version dürfte die FPS-Rate noch etwas niedriger ausfallen. Und für ein flottes Action-RPG sind 30 FPS schon sehr wenig.

Verzichtet ihr auf Upscaling, spielt also in nativer Auflösung, sind laut Pearl Abyss maximal 30 FPS drin, dafür aber mit Raytracing in Ultra-Einstellung.

Crimson Desert: PS5 Pro und PS5 Spezifikationen

Wie sieht’s auf der normalen PS5 aus? Auf der schwächeren PS5 sieht ähnlich aus: Im Performance-Modus bekommt ihr 60 FPS auf Full-HD, in Qualität maximal 30 FPS mit Upscaling.

Auf der normalen PS5 könnt ihr außerdem PSSR nicht verwenden, da dies offiziell nur auf der schnelleren PS5 Pro unterstützt wird. Auf der normalen PS5 könnt ihr daher „nur“ das normale FSR 3.0 von AMD verwenden. Mehr Details zu FSR 3.0 von AMD findet ihr auf MeinMMO.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht