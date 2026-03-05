Crimson Desert zeigt fast 3 Minuten Gameplay für PS5, doch ihr müsst dazu ein Puzzle aus 15 Videos zusammensetzen

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert zeigt fast 3 Minuten Gameplay für PS5, doch ihr müsst dazu ein Puzzle aus 15 Videos zusammensetzen

Es gibt neues Gameplay von Crimson Desert auf der PS5, doch das sind 15 kurze Videos. MeinMMO erklärt, welche Infos ihr bekommt, wenn ihr das Puzzle aus den Videos zusammensetzt.

Was wurde gezeigt? Im offiziellen PlayStation-Blog vom 5. März 2026 wurde jetzt Gameplay von der PS5-Version gezeigt. Phil Hornshaw, der den Post verfasst hat, betont, dass er etwa 4 Stunden gespielt haben konnte. Das kommt wenige Zeit, nachdem der Marketing-Chef erklärt hatte, man wolle die PS5-Version nicht verstecken.

Das Problem daran: Ihr bekommt nicht 5 oder 10 Minuten Gameplay am Stück zu sehen, sondern stattdessen insgesamt 15 kurze Videos, die jeweils etwa über 10 bis 12 Sekunden gehen. Ein zusammenhängendes Video gibt es nicht, nur die einzelnen Bruchstücke. Insgesamt kommt man so auf gut 3 Minuten zerstückeltes Gameplay.

Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Crimson Desert zeigt fast 3 Minuten Gameplay für PS5, doch ihr müsst dazu ein Puzzle aus 15 Videos zusammensetzen Previews zu Crimson Desert sind da – Das sagen erste Kritiken zum Action-Game mit MMO-Umfang 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt ArcheAge Chronicles wandelt auf den Spuren von New World und Crimson Desert, irritiert damit viele Fans von MMORPGs 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Rund 3 Minuten Gameplay, aber wenige Informationen zur Performance

Was genau sieht man?

  • In den kurzen Video-Schnipseln seht ihr, wie der Protagonist Kliff über die Karte reitet, Gegner verprügelt oder technische Rätsel löst.
  • In einem Schnipsel rettet Kliff eine Person, die an einer Klippe abzustürzen droht.
  • In einer weiteren Szene bekämpft der Protagonist einen Boss-Gegner und in einer weiteren Szene reitet er über eine Brücke.

Was auffällig ist: Bei mehreren Szenen kann man die hohe Sichtweite auf der PS5 beobachten. Außerdem sieht man die dichte Vegetation, die sich im Wind bewegt. In einigen Szenen sieht man aber auch, dass insbesondere kleine Detailschatten erst beim Näherkommen nachladen, etwa bei Zäunen oder Laternen.

Was sieht man nicht? Belastbare Informationen zur Performance auf der Konsole. Das Problem daran ist, dass es sich wirklich nur um Bruchstücke handelt. Ein wirklich belastbares Bild über die Performance bekommt ihr nicht und die Performance wird vom Tester auch in keiner Weise kommentiert. Damit bleibt die wichtigste Frage, die sich vermutlich viele PS5-Spieler stellen, weiterhin unbeantwortet.

Mehr zum Thema
1
Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück und erhält 40 Stück Arbeitsspeicher
von Benedikt Schlotmann
2
Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder
von Claudio Niggenkemper
3
6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt
von Karsten Scholz

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
PS5 Bild Nahansicht

Sony bringt bald Grafik-Update für etliche PS5-Spiele, doch nicht alle Gamer haben etwas davon

sony Horizon Kratos The Last of us PS5 Titelbilder

Sony brachte einige ihrer besten Games von PS5 auf PC – Damit kann bald Schluss sein

PSPlus-Maerz-2026.jpg

PS Plus Essential: Spiele im März 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Eine PS5 sollte eigentlich den Besitzer wechseln.

Sony hat eine Lösung für steigende RAM-Preise gefunden: Man lässt treue PS5-Spieler einfach mehr zahlen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx