Es gibt neues Gameplay von Crimson Desert auf der PS5, doch das sind 15 kurze Videos. MeinMMO erklärt, welche Infos ihr bekommt, wenn ihr das Puzzle aus den Videos zusammensetzt.

Was wurde gezeigt? Im offiziellen PlayStation-Blog vom 5. März 2026 wurde jetzt Gameplay von der PS5-Version gezeigt. Phil Hornshaw, der den Post verfasst hat, betont, dass er etwa 4 Stunden gespielt haben konnte. Das kommt wenige Zeit, nachdem der Marketing-Chef erklärt hatte, man wolle die PS5-Version nicht verstecken.

Das Problem daran: Ihr bekommt nicht 5 oder 10 Minuten Gameplay am Stück zu sehen, sondern stattdessen insgesamt 15 kurze Videos, die jeweils etwa über 10 bis 12 Sekunden gehen. Ein zusammenhängendes Video gibt es nicht, nur die einzelnen Bruchstücke. Insgesamt kommt man so auf gut 3 Minuten zerstückeltes Gameplay.

Rund 3 Minuten Gameplay, aber wenige Informationen zur Performance

Was genau sieht man?

In den kurzen Video-Schnipseln seht ihr, wie der Protagonist Kliff über die Karte reitet, Gegner verprügelt oder technische Rätsel löst.

In einem Schnipsel rettet Kliff eine Person, die an einer Klippe abzustürzen droht.

In einer weiteren Szene bekämpft der Protagonist einen Boss-Gegner und in einer weiteren Szene reitet er über eine Brücke.

Was auffällig ist: Bei mehreren Szenen kann man die hohe Sichtweite auf der PS5 beobachten. Außerdem sieht man die dichte Vegetation, die sich im Wind bewegt. In einigen Szenen sieht man aber auch, dass insbesondere kleine Detailschatten erst beim Näherkommen nachladen, etwa bei Zäunen oder Laternen.

Was sieht man nicht? Belastbare Informationen zur Performance auf der Konsole. Das Problem daran ist, dass es sich wirklich nur um Bruchstücke handelt. Ein wirklich belastbares Bild über die Performance bekommt ihr nicht und die Performance wird vom Tester auch in keiner Weise kommentiert. Damit bleibt die wichtigste Frage, die sich vermutlich viele PS5-Spieler stellen, weiterhin unbeantwortet.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht