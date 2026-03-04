Bisher gibt es kaum Infos zu Crimson Desert auf der PS5, doch ein Chef widerspricht: „Wir verstecken nichts“

Crimson Desert erscheint in wenigen Wochen, doch von der PS5 ist fast nichts bekannt. Spieler befürchten, dass die Konsolen-Version nicht gut sein könnte. Doch der Marketing-Chef von Pearl Abyss, Will Powers, widerspricht dem: Man verstecke nichts und würde früh genug neue Informationen zeigen.

Während sich erste Spieler bereits die PC-Version ansehen konnten und dort etliche Stunden verbringen durften, gibt es bisher kaum wirkliche Informationen zu den Versionen für PS5 und Xbox. Viele Spieler befürchten, dass die Entwickler bewusst Details oder Gameplay aus den Konsolen-Fassungen zurückhalten würden.

Jetzt hat sich der Marketing-Chef von Crimson Desert gemeldet und diesen Vorwürfen widersprochen. So erklärte Will Powers in einem Statement auf X.com sichtlich genervt, dass man nichts verstecke und früh genug das Spiel auf der PS5 zeige:

Wir verstecken nichts, und ich bin es leid, mich ständig wiederholen zu müssen.



Ich habe schon hunderte Male gesagt, dass wir vor der Veröffentlichung Informationen bekannt geben werden, damit die Leute noch genügend Zeit haben, das Spiel vorzubestellen. Wir sagen das ganz offen … Lasst uns in Ruhe arbeiten, bitte! Vielen Dank.

Spieler fehlen wichtige Infos zur PS5-Version, doch der Marketing-Chef beruhigt

Was sind das für Vorwürfe? Schon länger fordern die Nutzer handfestes Gameplay von Crimson Desert auf der PS5 oder Details zu Modi oder Vorteilen der PS5 Pro. Bisher hält sich Pearl Abyss jedoch betont zurück, wenn es um die Konsolen-Fassung des Spiels geht.

Einige Nutzer behaupten sogar, dass der Entwickler bewusst Informationen zurückhalte, weil die PS5-Version einfach nicht gut sei. Und auch hier reagiert immer wieder Will Powers beruhigend, dass man die Informationen noch früh genug preisgebe (via Reddit.com).

Für einige klingt der Hinweis, dass man Informationen vor der Vorbestellung zeigen werde, wie Hohn. Denn viele haben bereits vorbestellt oder seien dabei: Auf Amazon gehöre Crimson Desert derzeit zu den Bestsellern und bei einigen Anbietern sei das Spiel bereits ausverkauft (via Reddit.com).

Was wissen wir denn überhaupt? Will Powers bestätigte bereits im Februar, dass Crimson Desert von der Leistung der PS5 Pro profitiere und „PS5 Pro enhancement“ biete. Die verbesserteVersion von PSSR 2 soll ebenfalls auf der PS5 Pro zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen, insbesondere echtes, ungeschöntes Gameplay auf der PS5 oder der Xbox, fehlt bisher völlig. Und das wird von der Community stark kritisiert.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht