Die ersten Downloads von Crimson Desert starten, das sollte auch die freuen, die noch nicht spielen dürfen

Karsten Scholz
Die ersten Downloads von Crimson Desert starten, das sollte auch die freuen, die noch nicht spielen dürfen

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Vereinzelt dürfen Interessierte aber schon jetzt den Download starten und spielen – und das ist gut für alle.

Wer spielt schon? Auf Reddit berichtet ChunkeeM0nkee, dass gerade der Download von Crimson Desert auf Steam läuft. Mit dabei: ein Screenshot, der diese Aussage belegt. 121 GB soll die Testversion des Open-World-Abenteuers groß sein. 34 Erfolge soll das Spiel von Pearl Abyss besitzen.

Weiterhin erklärt ChunkeeM0nkee, dass er ab dem 18. März 2026 über seine Eindrücke sprechen darf. Wir können bestätigen, dass der Embargo-Termin für Tests an dem Tag fällt. Was ChunkeeM0nkee indes nicht verraten hat: Für welches Medium er das Spiel testen darf.

Da Review-Zugänge im Normalfall nicht vereinzelt, sondern in Wellen verteilt werden, dürften sich derzeit beziehungsweise in den kommenden Tagen wohl auch viele weitere Tester auf Crimson Desert stürzen.

Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
Frühe Review-Zugänge? Meist ein gutes Zeichen

Warum ist das gut für alle? Crimson Desert ist wohl ein sehr umfangreiches Open-World-Spiel, in dem man hunderte Stunden verbringen kann. Dass die Entwickler die Review-Zugänge mehr als 2 Wochen vor dem Release verteilen, bedeutet zum einen, dass Tester ausreichend Zeit haben, um sich Crimson Desert in seiner vollen Pracht ausgiebig anzuschauen.

Zum anderen zeigt das, dass die Entwickler selbstbewusst auf die Stärken und die Qualität ihres Spiels vertrauen. Wer das nicht tut, verzögert die Review-Code-Vergabe gerne bis kurz vor oder zum Release, damit möglichst viele uninformierte Spieler, die nicht auf die Tests warten möchten, den Kauf tätigen.

Für euch bedeutet das: Wenn zum Embargo-Fall die Tests online gehen, dürften hinter den meisten der Einschätzungen viele, viele Stunden Spielzeit stecken. Außerdem könnt ihr euch schon vorsichtig optimistisch auf ein Spiel freuen, von dem zumindest die Entwickler zu glauben scheinen, dass es sich vor den Testern nicht zu verstecken braucht.

Wie reagiert die Community auf den Post von ChunkeeM0nkee?

  • Issyv00 freut sich auf Reddit über die frühe Vergabe der Zugänge: „Ich bin froh, dass die Tester genügend Zeit haben, um es zu rezensieren. Es gibt nichts Schlimmeres als unausgereifte Rezensionen aufgrund verspäteter Rezensionscodes.“
  • RocksteadyRider blickt auf Reddit mit Skepsis auf den Embargo-Termin: „So offen sie auch gewesen sind, sei es durch Einladungen oder die Veröffentlichung von Showcases im letzten Monat, bin ich doch sehr skeptisch, dass die Sperrfrist erst 24 Stunden vor der Veröffentlichung aufgehoben wird.“
  • Due-Music-340 entgegnet RocksteadyRider auf Reddit: „Ich bin in deinem Boot, aber auch andere Spiele haben das Gleiche getan und wurden sehr gut aufgenommen, wie beispielsweise Expedition 33, Kingdom Come 2 und Alan Wake 2, glaube ich. Versteh mich nicht falsch, ich habe meine Bedenken, aber hoffentlich ist das kein Hinweis auf schlechte Kritiken.“
  • Arsh18808 stört etwas Anderes auf Reddit: „Werden die Review-Codes nur für den PC verschickt? … Hoffentlich ist es nicht so wie bei Cyberpunk für PS4/Xbox. Ich glaube, dass nur die Pro-Konsole das Spiel ordentlich laufen lässt, deshalb halten sie es so lange wie möglich zurück.“
Mehr zu Crimson Desert:
Die MeinMMO-Redaktion wird sich natürlich ebenfalls so früh wie möglich auf Crimson Desert stürzen und euch dann so zeitnah wie erlaubt verraten, was das Open-World-Abenteuer der Black-Desert-Macher taugt. Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz ist aktuell sehr optimistisch: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein

Crimson Desert Red Dead Redemption 2

