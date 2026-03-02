Die Welt von Crimson Desert ist so gigantisch groß, da können selbst 2 der besten Open-World-Games aller Zeiten nicht mithalten

Die Welt soll eines der größten Highlights von Crimson Desert sein. Doch wie groß ist der Kontinent Pywel? Die Community spekuliert und diskutiert. MeinMMO fasst euch zusammen, was bislang tatsächlich bekannt ist.

Wie groß ist Crimson Desert? Die genaue Größe der Spielwelt sowie der inhaltliche Umfang von Crimson Desert sind bislang nicht im Detail bekannt. Was wir wissen:

Die Welt soll etwa doppelt so groß wie die spielbare Open World von Skyrim (etwa 37 km², Wertung 92 bis 96 auf Metacritic) und auch größer als die Karte von Red Dead Redemption 2 (etwa 75 km², Wertung 97 auf Metacritic) sein – das erklärte Will Powers (Director of Marketing für Crimson Desert) in einem Interview im Zuge des New Game+ Showcase 2026 auf YouTube.

Bei Anspiel-Events hat man laut Will Powers bisher also nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der Welt und den verfügbaren Inhalten gesehen.

Man braucht mit dem Pferd etwa 2 Stunden, um von einem Ende der Spielwelt zum anderen zu reiten – das verriet Will Powers in einem Interview mit PC Gamer beim Summer Game Fest 2025 auf YouTube.

Will Powers erklärte im Podcast „Dropped Frames“ zudem, dass man locker hunderte Stunden in der Welt des Spiels verbringen kann. Auf eine genaue Zahl wollte er sich nicht festnageln lassen.

Der Hype nimmt Fahrt auf

Obwohl (oder weil) es bislang also kaum konkrete, offiziell bestätigte Zahlen der Verantwortlichen zur Größe von Crimson Desert gibt, wird in der Community munter spekuliert. DarthKane17 behauptet auf Reddit etwa, der Kontinent Pywel wäre 80 km² groß und man bräuchte zu Fuß 6 Stunden, um von einem zum anderen Ende der Welt zu laufen.

Die mehr als 1.400 Daumen hoch belegen, dass der Hype-Train zu Crimson Desert den Bahnhof bereits verlassen hat. In vielen der mehr als 550 Kommentare räumen Interessierte jedoch ein, dass man diese Infos mit Vorsicht genießen sollte, weil eine offizielle Quelle fehlt.

In einem anderen Post auf Reddit spekulieren Spieler, ob Crimson Desert sogar die Spielwelt von Black Desert schlagen könnte. Das halten viele aber für unwahrscheinlich, weil diese durch die regelmäßigen Updates einfach nur erschlagend groß geworden ist. Manch einer wünscht sich in den Kommentaren sogar, dass Crimson Desert nicht zu groß geworden ist.

Doch egal, wie groß Pywel am Ende ausfällt, ihr bereist die Spielwelt nicht nur zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes. Es gibt auch fliegende Mounts sowie ein Schnellreisesystem – wobei ihr die Schnellreisepunkte erst durch Erkundung entdecken und aktivieren müsst.

Mit dem MMORPG Black Desert haben die Entwickler von Pearl Abyss bereits bewiesen, dass sie unfassbar große, abwechslungsreiche und detailverliebte Welten bauen können. Größe alleine macht jedoch noch kein gutes Spiel.

Daher betont Will Powers in Interviews auch immer wieder, dass es viel wichtiger ist, was es in der Welt zu tun gibt und ob das Spaß macht. Was das Open-World-Abenteuer alles bieten soll und warum vieles an Black Desert erinnert, erfahrt ihr hier: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein