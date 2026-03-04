6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen solltet

Mit Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 ein potenzielles Rollenspiel-Highlight für PC, PS5 und Xbox. MeinMMO fasst euch vor dem Release zusammen, warum sich der Kauf für euch lohnen könnte.

Wenn ein asiatisches Studio mit MMO-Hintergrund ein neues Rollenspiel veröffentlicht, ist häufig Skepsis angebracht. Umso mehr, wenn die Entwicklung so turbulent wie langwierig war, sich zwischendrin sogar das Genre verändert hat und beim Vorgänger-Spiel die aggressive Monetarisierung ein Kern-Problem ist.

All das trifft auf Crimson Desert zu, das am 19. März 2026 für Playstation 5, Xbox Series X|S, MacOS, GeForce Now, den Epic Games Store und Steam erscheinen wird.

Das neue Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss sorgt derzeit dennoch für viel Vorfreude, auch bei uns in der MeinMMO-Redaktion. Woran das liegt und warum ihr euch trotz einiger Warnsignale auf Crimson Desert freuen könnt, darum geht’s auf den folgenden Seiten. Auf die größten Warnsignale gehen wir in einem nachfolgenden Artikel noch gesondert ein.

Grund 1: Die Kämpfe

Crimson Desert setzt einen sehr großen Schwerpunkt auf den kämpferischen Konflikt. In den meisten Quests geht es darum, anderen auf die Mütze zu hauen. Aus einem Streit mit Charme herausreden? Da seid ihr hier falsch! Überall in der Welt erwarten euch feindliche Truppen und knackige Bosse, die erst angreifen und dann Fragen stellen.

Die gute Nachricht: Das verantwortliche Studio Pearl Abyss hat mit Black Desert das MMORPG mit dem aktuell besten Action-Kampfsystem erschaffen. Die Entwickler wissen hier ganz genau, was sie tun. Das merkten wir bereits bei ersten Anspielmöglichkeiten.

Ja, die große Zahl an Optionen im Kampf war überfordernd – wir steuerten aber auch keinen frisch erstellten Helden, sondern einen Veteranen mit zahllosen Skills und Manövern. Dennoch fühlten sich die Kämpfe richtig gut an und machten Spaß. Das Treffer-Feedback war wunderbar wuchtig. Hinter jedem Schlag lag ordentlich Wucht.

Toll ist auch, dass man in Crimson Desert nicht einfach zur Waffe greift und mit dieser den Feinden hinterherjagt. Ihr kombiniert verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen, streut Zauber oder Wrestling-Manöver ein und aktiviert besondere Kräfte – wobei jeder der 3 spielbaren Charaktere einen eigenen Kampfstil mitbringt.

Oder ihr kämpft vom Mount aus und lasst euren Bären Backpfeifen verteilen, euren Drachen Feuer speien oder einen Mech Raketen abfeuern.

Dabei erwarten euch in Crimson Desert einen Vielzahl von Herausforderungen – etwa chaotische Massenschlachten und Belagerungen oder die bereits erwähnten Bosskämpfe mit mehreren Phasen und besonderen Mechaniken.

Wenn allein dieser Aspekt von Crimson Desert so viel Freude macht, wie erhofft, erwartet uns hier ein echtes Highlight für das Spielejahr 2026. Doch gibt es noch mehr Gründe, sich auf Crimson Desert zu freuen – und zwar auf den kommenden Seiten.

