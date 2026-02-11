Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue

Als großer MMORPG-Fan hat MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz natürlich auch Black Desert viele, viele Stunden gezockt. Das Online-Rollenspiel von Pearl Abyss ist nicht perfekt, macht aber einige Sachen richtig gut. Diese Stärken finden sich auch im nächsten Spiel des Studios: Crimson Desert.

Vergesst GTA 6. Resident Evil Requiem? Pff! ArcheAge Chronicles hat bislang zu wenig gezeigt. Was ist mit WoW: Midnight? Wird sicher nett, aber! Aber was? Aber Crimson Desert! Es gibt aktuell keinen anderen für 2026 festgezurrten Release, auf den ich mich so sehr freue! Und das mit großem Abstand.

Die Vorfreude auf das neue Action-Adventure-Rollenspiel von Pearl Abyss wächst bei mir seit Jahren und hat sich durch die letzten Gameplay-Präsentationen nur noch gefestigt. Der Hauptgrund dafür: Crimson Desert glänzt allem Anschein nach in genau den Bereichen, in denen schon der Quasi-Vorgänger brilliert. Aufgrund des Genre-Wechsels könnten gleichzeitig einige der Schwächen wegfallen.

Wenn sich dieser Eindruck beim Spielen bestätigen sollte, hat Crimson Desert das Potenzial, mein Spiel des Jahres 2026 zu werden. Doch der Reihe nach …

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO, er spielt seit SNES-Zeiten aber auch Singleplayer-Rollenspiele hoch und runter. Black Desert hat er seinerzeit zum Launch ausgiebig gespielt, und auch bei späteren Updates immer wieder reingeschaut. Crimson Desert verfolgt er seit der Ankündigung mit großem Interesse. Das Action-Adventure-RPG könnte 2026 den guten Lauf der Rollenspiele aus 2025 fortsetzen.

Das Singleplayer-Kind eines MMORPGs

Ihr habt es sicherlich mitbekommen: Ursprünglich sollte Crimson Desert mal so etwas wie ein Spinoff für das Online-Rollenspiel Black Desert von Pearl Abyss werden, also in derselben Welt spielen und auch einige Multiplayer- respektive MMO-Features besitzen.

Im Laufe der Jahre hat sich Crimson Desert jedoch zu einem eigenständigen, voll auf die Singleplayer-Erfahrung fokussierten AAA-Projekt entwickelt. Wer Black Desert gespielt hat, erkennt in jedem neuen Trailer zu Crimson Desert aber klar die Wurzeln des Spiels – bei den Kämpfen, beim Design der Welt und bei vielen Features wie dem Parcours-System, dem Zähmen von Wildpferden und mehr.

Kämpfe, in denen es rummst und knallt

Die gute Nachricht: Genau das sind die größten Stärken von Black Desert. Für mich besitzt das MMORPG von Pearl Abyss sogar das beste Action-Kampfsystem aller Online-Rollenspiele. Mit jeder Klasse, die ich bislang ausprobiert habe, macht es einfach Laune, sich mit wuchtigen Kombos und toll inszenierten Zaubern stundenlang durch die Massen von Gegnern zu prügeln.

Diese wahr gewordene Power-Fantasy scheint uns auch in Crimson Desert zu erwarten, wenn ich mir das jüngste Gameplay zum Kampf und zur Charakterprogression anschaue. Die Angriffe mit Nah- und Fernkampfwaffen vermitteln bereits beim Zuschauen eine gewisse Wucht. Die vielen verschiedenen Bewegungsmanöver für Schläge, Tritte, Würfe, Rollen und Zauber gehen fließend ineinander über.

Wie in Black Desert bekommt ihr es dabei auch in Crimson Desert häufig mit großen Gegnergruppen und einzelnen, knackigen Bossen zu tun, die oftmals besondere Mechaniken mitbringen und mehrere Phasen besitzen.

Für alle Kämpfe in Crimson Desert steht euch mit der Zeit eine breite Palette an Optionen zur Verfügung:

Man kann mehrere Waffen kombinieren und zwischen diesen im Kampf fließend wechseln, dazu aber auch noch Zauber wirken oder besondere Kräfte aktivieren.

Ergänzen lassen sich die Angriffe durch Wrestling-Manöver und Würfe. Oder man nutzt Gegenstände, die in der Gegend herumliegen, um sich bei den Schlagabtäuschen einen Vorteil zu verschaffen.

Ihr kämpft nicht nur zu Fuß: Crimson Desert lässt euch auf einem Bären Backpfeifen verteilen, mit einem Drachen Gegner rösten oder im Mech Raketen abfeuern.

Die 3 spielbaren Charaktere sollen sich mit ihren eigenen Kampfstilen, Waffen und Fertigkeiten spürbar unterschiedlich spielen – ein bisschen wie die Klassen aus Black Desert.

Als die Kollegen Crimson Desert auf der gamescom anzocken durften, steuerten sie einen bereits recht fortgeschrittenen Kämpfer. Das einhellige Feedback: Die vielen Optionen im Kampf waren etwas überfordernd, doch fühlen sich die Kämpfe auch dann schon richtig gut an, wenn man noch keine genaue Ahnung davon hat, was man da eigentlich gerade macht.

Erneut ein Augenöffner: die Spielwelt

Die zweite große Stärke von Black Desert ist die – auch heute noch – wunderschöne Spielwelt, die man laufend, reitend, fliegend oder kletternd unsicher machen kann. Diese Welt besitzt einen westlichen Mittelalter-Fantasy-Stil, der sich auch bei Crimson Desert erkennen lässt, mit starken „Game of Thrones“-Vibes.

In den großen Städten tummeln sich unzählige NPCs. In der Wildnis bietet die enorme Weitsicht aus großer Höhe erstaunliche Panoramen. Und überall lassen sich Aufgaben, Aktivitäten, Rätsel und Geheimnisse finden. Das gilt für Black Desert, und das verspricht das bisher Gezeigte auch für Crimson Desert – etwa hier auf YouTube.

Wo ist der Haken?

Black Desert ist nicht perfekt und besitzt manch eine Schwäche, die potenziell den Spielspaß trüben kann. Hier die Sachen, die mich am meisten stören:

Der Grindfaktor ist hoch, ein großer Teil der Spielerfahrung besteht darin, Monstergruppen zu verprügeln. Eine Maximalstufe gibt es nicht, theoretisch endet der Grind nie.

Das Bezahlmodell ist seit jeher schwierig, mit Pay2Win- beziehungsweise starken Pay2Progress-Elementen. Viele tolle Designs für beispielsweise Rüstungen werden für den Shop gemacht, was erspielbare Belohnungen stark entwertet.

Black Desert erzählt zwar Geschichten, doch hat es das Spiel nie geschafft, bei mir ein Interesse für die Figuren und die Welt zu wecken.

Einige der Schwächen könnten auch auf Crimson Desert abfärben. Vor allem bei der Story mache ich mir Sorgen. Die bisher gezeigten Ingame-Sequenzen sehen zwar toll aus, doch mir muss Pearl Abyss erst noch beweisen, dass sie Geschichten erzählen können, die mich packen.

Ich gehe zudem davon aus, dass das Kämpfen in Crimson Desert erneut eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Wenn das Kampfsystem so gut wird wie erhofft, dann kann ich damit aber sehr gut leben. Die unzähligen Aktivitäten in der Spielwelt dürften für die nötige Abwechslung sorgen, und wir haben es hier ja auch nicht mit einem nie endenden MMORPG zu tun.

Was das Bezahlmodell angeht, bleibt es hoffentlich bei den bislang angekündigten Buy2Play-Editionen von Crimson Desert. Ich drücke die Daumen, dass uns hier keine böse Überraschung erwartet.

Crimson Desert besitzt das Potenzial fürs GotY

Black Desert hat mir trotz seiner Schwächen sehr viele Stunden sehr viel Spaß gemacht. Crimson Desert könnte die Singleplayer-Variante sein, die genau den richtigen Ballast abwirft, die Stärken weiter ausbaut und damit bei mir genau die richtigen Knöpfe drückt. Meine Hoffnung ist groß, ich erwarte nicht weniger als mein Spiel des Jahres 2026.

Freut ihr euch auch auf Crimson Desert oder lässt euch das Gezeigte bisher kalt? Verratet es in den Kommentaren!