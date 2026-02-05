Crimson Desert zeigt, wie ihr so mächtig werdet wie die Figur in den Trailern, verrät mehr zu Kämpfen

Crimson Desert zeigt in einem neuen Gameplay-Video weitere Details zu den Kämpfen des Action-RPGs und verrät, wie euer Held so stark wird wie in den Trailern.

Was ist das für ein Video? Am 5. Februar 2026 veröffentlichte Pearl Abyss, der Entwickler von Crimson Desert, ein neues Gameplay-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Das ist knapp 9 Minuten lang und dreht sich rund um die Kämpfe und Progression eures Helden, also den Charakterfortschritt.

Wobei man inzwischen auch von „Helden“ im Plural sprechen kann. In einem neuen Trailer kündigte Crimson Desert mal eben zwei neuen spielbaren Charaktere an. Die beiden tauchen auch kurz in dem Video auf, hauptsächlich geht es aber um den Protagonisten Kliff Graumähne.

Hier seht ihr das neue Gameplay-Video zu Kampf und Progression in Crimson Desert:

Was zeigt das Video? Das Kampfsystem von Crimson Desert soll euch sehr viel Raum geben, selbst zu entscheiden, wie ihr Kämpfe angeht. Hierzu steht euch eine Vielzahl an Manövern und Fähigkeiten zur Auswahl, mit denen ihr euren Kampfstil individualisiert.

Ihr könnt auf präzise Paraden und Gegenangriffe setzen, oder eure Feinde mit voller Wucht umwerfen und sie wie ein Wrestler in den Boden rammen. Vom Rücken eines Mounts aus lässt sich in Crimson Desert ebenfalls gut kämpfen – reitet ihr auf einem Bären, mischt dieser sogar mit.

Im Video ist auch erneut der Steampunk-Mech zu sehen, der bereits in einem vergangenen Trailer vorgestellt wurde. Dieser schießt Kugeln wie aus einem Maschinengewehr und feuert sogar Raketen ab. Damit sorgt er für maximale Zerstörung, während Held Kliff sicher im Inneren der Maschine sitzt.

Nicht von Tag 1 der Held aus den Trailern

Wie funktioniert die Progression im Spiel? In vielen Trailern wirkt Kliff bereits wie eine unaufhaltsame Naturgewalt, wenn er sich etwa mit einem magischen Greifhaken über Mauern schwingt, dabei rasend schnell in der Luft dreht und schließlich mit einem mächtigen Aufprall den Boden erschüttert.

Jetzt haben die Entwickler klargestellt, was sich viele Spieler wohl schon gedacht haben: So mächtig wird eure Figur erst im späteren Spielverlauf sein. Viele der gezeigten Fähigkeiten schaltet ihr erst frei, indem ihr Artefakte sammelt.

Artefakte sammelt ihr durch Quests, Kämpfe und bei der Erkundung der Spielwelt. Viele warten als Belohnung hinter schweren Prüfungen und Bosskämpfen. Mit Artefakten verbessert ihr eure bestehenden Fähigkeiten und schaltet neue frei. Zudem erhöht ihr damit eure Werte wie Gesundheit und Ausdauer.

Manche Skills könnt ihr aber nicht einfach mit Artefakten freischalten. Diese müsst ihr erst lernen, indem ihr sie in der offenen Spielwelt beobachtet.

Euer Fortschritt soll auch an Gegenständen spürbar sein. Neue Waffen und Rüstungen sammelt ihr in der Spielwelt oder kauft sie bei Händlern. Mit den richtigen Rohmaterialien könnt ihr vieles aber auch selbst herstellen. Verbessern lässt sich eure Ausrüstung ebenfalls, falls ihr etwa die Waffe nicht wechseln wollt.

