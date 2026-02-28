Erste Spieler konnten Crimson Desert vor dem Launch spielen, ziehen nach 6 Stunden ihr Fazit

Mehrere Tester konnten Crimson Desert für mehrere Stunden anspielen. Das Embargo fällt eigentlich am 4. März 2026, doch schon jetzt gibt es erste Eindrücke.

Was sind die Eindrücke? Da das Embargo des Anspiel-Events leider erst am 4. März gelüftet wird, halten sich die Eindrücke noch in Grenzen. Die Tester wollen höchstwahrscheinlich kein Risiko eingehen, zu früh zu viele Informationen zu Crimson Desert zu teilen.

Doch es gibt einige Tester auf X, die bereits etwas vom Event mit uns teilen:

SOLIDFPS schreibt, dass die Tester Crimson Desert wohl 6 Stunden lang spielen konnten. An Footage habe er 4 Stunden aufgenommen.

G4G_Revenant hätte ebenfalls 6 Stunden spielen können. Da seine Fans nicht aufhören würden, ihn nach Feedback zu fragen, lässt er sich eine Kleinigkeit entlocken: „Ja, das Spiel ist echt. Ja, es ist verdammt wahnsinnig.“

EhpicPlays zeigt sich ebenso begeistert: „Nun komme ich nach Hause, werde einschlafen und nicht aufwachen, bevor das Spiel erscheint …“

Insgesamt fallen die Eindrücke also positiv aus. Allerdings müssen wir dabei beachten, dass es sich dabei um die allerersten Eindrücke handelt, die vor dem Embargo-Fall am 4. März kommuniziert wurden. Erst mit dem 4. März erfahren wir mehr Details zum Spiel und welche einzelnen Elemente den Testern so gefallen haben.

Tester konnten nur einen Bruchteil anspielen

Sind diese 6 Stunden Spielzeit genug für einen Eindruck? Laut einem Bericht aus 2024 soll Crimson Desert für einen Spieldurchlauf rund 50-80 Stunden einplanen (zu lesen auf Resetera). Die Spielzeit hängt vermutlich davon ab, wie viele Nebenquests man erledigt und auf welchem Schwierigkeitsgrad man den Titel spielt.

Die Tester konnten also nur einen Bruchteil von dem anspielen, was Crimson Desert zu bieten hat. Es kann sein, dass andere Passagen im Titel deutlich unpolierter ausfallen. Deshalb bleibt abzuwarten, wie die Tests rund um den Release ausfallen.

Was war das für ein Event? Die Events fanden sowohl in Amsterdam als auch in Los Angeles statt. Es konnten nur ausgewählte Fachleute daran teilnehmen und Crimson Desert anspielen.

Sollten sich die ersten Eindrücke bewahrheiten, könnte uns mit Crimson Desert ein unglaublich gutes Spiel erwarten. Kein Wunder also, dass sich unser MMORPG-Experte Karsten wahnsinnig auf den Titel freut: Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue