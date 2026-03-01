Crimson Desert könnte der erste große Release sein, der auf Steam nicht wegen der Performance zerrissen wird

Crimson Desert ist der nächste wichtige Titel, der im März 2026 erscheint und auf den viele Spieler bereits warten. Erste Tester konnten bereits in das Action-RPG hineinspielen und die ersten Eindrücke sehen vielversprechend aus. Insbesondere technisch könnte uns hier ein wirklich gutes Spiel erwarten. Zumindest berichtet dies das bekannte Magazin Digital Foundry.

Wer hat da getestet? Digital Foundry gilt als renommiertes Magazin, wenn es um technische Tests von Spielen geht. Das Magazin gehörte bis vor kurzem noch zu IGN, ist seit August 2025 jedoch wieder unabhängig.

Die Tester von Digital Foundry konnten bereits einen ersten Blick auf die Technik von Crimson Desert werfen und zeigen sich bisher ziemlich beeindruckt. Die Technik sei bisher sehr gut und die Performance vielversprechend.

Raytracing-Technik ohne Raytracing-Probleme

Die Tester haben Crimson Desert mit einem Highend-System getestet: AMD Ryzen 9 7900X3D, einer AMD Radeon RX 7900 XTX und 32 GB RAM. Aber wir können euch beruhigen: Ihr braucht keinen Highend-PC, um Crimson Desert spielen zu können. Bereits ein halbwegs moderner Mittelklasse-PC reicht völlig und alternativ könnt ihr Crimson Desert auch auf der PS5 oder Xbox spielen.

Die Ergebnisse von Digital Foundry sehen auf jeden Fall vielversprechend aus:

  • Es wird bei den Tests kein Upscaling verwendet und die Leistung sei bisher beeindruckend gewesen.
  • Pearl Abyss setzte voll auf die PC-Plattform und das würde man der Performance direkt anmerken. Man bekäme hier keinen lieblosen Konsolen-Port vorgesetzt.
  • Raytracing-basierte Beleuchtung sei ein echter Gewinn für Crimson Desert: Fackeln und lokale Lichtquellen bei Nacht würden voll zur globalen Beleuchtung beitragen und das Spiel schick inszenieren. Und das ohne großen Performance-Verlust.
  • Das Spiel sehe ähnlich schick und teilweise sogar besser als die Unreal Engine 5 aus, „aber mit dem Unterschied, dass die 7900 XTX dies bei nativem 4K mit einer Zielrate von 60 fps liefert.“

Raytracing ist eine Beleuchtungstechnik, wo alle physikalischen Lichtstrahlen berechnet werden, wie sie konkret auf bestimmte Oberflächen stoßen würden. Dadurch wirkt die Beleuchtung besonders realistisch. Der Nachteil ist oft, dass Raytracing viel Leistung frisst und meistens eine schnelle Grafikkarte voraussetzt.

Erster wichtiger Spiele-Release ohne technische Probleme?

Warum spielt Technik so eine große Rolle? Technik ist immer wieder ein Grund, warum Spieler neue Releases auf Steam oder auf anderen Plattformen immer wieder stark kritisieren. Der Grund: Wenn man schon 60 oder 70 Euro für ein AAA-Spiel ausgibt, dann erwarte man auch, dass die Entwickler ihr Spiel optimieren, damit man es auch ohne Probleme spielen könne.

Doch genau daran ist es in der Vergangenheit immer wieder gescheitert: Spiele kamen mit starken Performance-Problemen auf den Markt und die Nutzer machten ihrem Ärger Luft.

Insbesondere Spiele mit der Unreal Engine 5 sorgen immer wieder für Probleme: Borderlands 4 wird bis heute stark für die Performance kritisiert, während die übrigen Inhalte nur bedingt ein Grund für die Kritik sind.

Doch auch abseits davon gab es in der letzten Zeit immer wieder Probleme: Capcom hatte sich beispielsweise mit Monster Hunter: Wilds oder Dragon’s Dogma 2 nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und zwei technisch kaputte Spiele veröffentlicht. Bis heute sind die Performance-Probleme in Dragon’s Dogma 2 nicht behoben, Spieler fühlen sich im Stich gelassen, weil etwa die Updates bis heute ausbleiben. Bei Monster Hunter Wilds hat man ein Jahr gebraucht, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

